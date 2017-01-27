Zeytinburnu Açıklarında Gemi Kurtarma Çalışması

Zeytinburnu sahilinde demirliyken batmaya başlayan gemiye müdahale ediliyor.



Alınan bilgiye göre, sahile yakın noktada demirli Tanzanya bandıralı "Bereket" isimli kuru yük gemisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle batmaya başladı.



İki bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğundaki geminin batması dolayısıyla olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 1 römorkör ve 2 tahlisiye botu gönderildi.



Boş olduğu belirtilen geminin kısmen battığı, kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.