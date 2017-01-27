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Zeytinburnu Açıklarında Demirleyen Kuruyük Gemisi Batmaya Başladı
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Zeytinburnu Açıklarında Demirleyen Kuruyük Gemisi Batmaya Başladı

Zeytinburnu açıklarında demirli halde bulunan bir kuruyük gemisi batmaya başladı.

Zeytinburnu Açıklarında Demirleyen Kuruyük Gemisi Batmaya Başladı

Zeytinburnu açıklarında demirli halde bulunan bir kuruyük gemisi batmaya başladı.

Kaynak: Dunya.com