ZEYTİNBURNU açıklarında demirli halde bulunan "Bereket" adlı kuruyük gemisi batmaya başladı. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri gemi çevresinde önlem aldı.
İstanbul Valisi Vasip Şahin, batan geminin bulunduğu sahile gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Korumalar, basın mensuplarının Vali Şahin'den görüntü almasını istemedi. Vali Şahin kısa bir süre çalışmaları izledikten sonra olay yerinden ayrıldı. - İstanbul
Zeytinburnu Açıklarında Demirleyen Kuruyük Gemisi Batmaya Başladı (2)
ZEYTİNBURNU açıklarında demirli halde bulunan "Bereket" adlı kuruyük gemisi batmaya başladı.
ZEYTİNBURNU açıklarında demirli halde bulunan "Bereket" adlı kuruyük gemisi batmaya başladı. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri gemi çevresinde önlem aldı.