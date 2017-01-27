Zeytinburnu Açıklarında Demirleyen Kuruyük Gemisi Batmaya Başladı

Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK - Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA



Zeytinburnu açıklarında demirli halde bulunan "Bereket" adlı kuruyük gemisi batmaya başladı. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri gemi çevresinde önlem aldı.



Zeytinburnu açıklarında demirli haldeki bir geminin su alarak batmaya başladığı ihbarı üzerine Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipleri yarı batmış haldeki "Bereket" adlı geminin çevresinde önlem aldı.



Herhangi bir mürettebatın olmadığı öğrenilen geminin bilinmeyen bir nedenle su alarak batmaya başladığı belirlendi. Gemi ile ilgili kurtarılma talebinin de bulunmadığını öğrenildi.



Görüntü Dökümü:



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-Gemiden görüntüler



-Sahil güvenlik ve deniz polisinin önlem alması