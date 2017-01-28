Zeytinburnu Açıklarında Batan Gemi Havadan Görüntülendi

Zeytinburnu açıklarında batan 'Bereket' isimli kuru yük gemisi havadan görüntülendi.



Zeytinburnu açıklarında dün su almaya başlayan ve uzun süredir demirlediği öğrenilen 'Bereket' isimli kuru yük gemisinin büyük bölümü battı. Geminin kaptan köşkünün de içinde bulunduğu köprü bölümünün ve baca kısmının su üzerinde kaldığı, diğer bütün bölümlerinin suya gömüldüğü görülürken, batan gemi havadan drone ile görüntülendi. Gemiden sızan yakıtın deniz yüzeyini kirlettiği de görüntülere yansıdı.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait tahlisiye botları da geminin çevresinde bekleyerek önlem almaya devam ediyor. - İSTANBUL