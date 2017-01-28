Zeytinburnu Açıklarında Batan Gemi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Zeytinburnu Ahırkapı'da batan Tanzanya bandıralı kuru yük gemisinin neden olduğu çevre kirliliğine müdahale edildiğini bildirdi.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamada, dün akşam saatlerinde Zeytinburnu Ahırkapı'da kıyıya yakın bir noktada demirli "Bereket" isimli geminin meyillendiği ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti 4 hızlı tahlisiye botu ve Şark römorkörünün sevk edildiği belirtildi.



Gemiden kaynaklanan çevre kirliliğine müdahale edildiği aktarılan açıklamada, şu bilgiler verildi:



"Kazazede gemi üzerinde herhangi bir personele rastlanılmamış olup, geminin hızlı bir şekilde su aldığı tespit edilmiştir. Kısa bir süre içinde yaşam mahalli ve ambarlara su girişi olmuş ve gemi yarı batık haline gelmiştir. Durum derhal, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız ilgililerine bildirilmiş ve alınan talimat üzerine deniz yüzeyinde oluşan kirliliğe Şark römorkörü ile Kıyı Emniyeti 4 ve Kıyı Emniyeti 6 hızlı tahlisiye botları ile müdahaleye başlanılmıştır."



Zeytinburnu sahiline yakın bir noktada demirli Tanzanya bandıralı, iki bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğundaki "Bereket" isimli kuru yük gemisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle dün akşam saatlerinde batmaya başlamıştı.