Zeytin Yağı İhracatı Arttı

Zeytin yağı ihracatı arttı.



Ege İhracatçı Birlikleri'nin 31 Aralık 2016 tarihli istatistiklerine göre 22 milyon 768 bin 104 dolarlık zeytin yağı ihracatı yapıldı. Bir önceki sezon zeytin yağının ihracat litre fiyatı ortalama 5.31 dolar iken, bu yıl ortalama 3.44 dolara kadar düştü. 2016 yılında 57 ülkeye zeytin yağı ihracatı yapıldı. 2015 yılında 1 milyon 570 bin 258 kilogram zeytin yağı ihracatı yapılırken, 8 milyon 331 bin 92 dolarlık gelir elde edildi. 2016 yılının aynı tarihlerinde ise 6 milyon 623 bin 642 kilogram zeytin yağı ihracatı yapılırken, ülke ekonomisine 22 milyon 768 bin 104 dolar döviz girişi sağlandı. Zeytin yağı ihracatında 2015 yılında kilogram fiyatı 5.30 dolar olurken, 2016 verilerine göre bu rakam 3.44 seviyelerine geriledi. Zeytin yağındaki fiyat düşüşünün ihracat yönünde ilgiyi artırdığı görüldü.



1 Kasım 2016 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında yapılan ihracatta 4 milyon 521 bin 785 litre dökme yağ, 351 bin 455 kilogram varilli zeytin yağı ve 1 milyon 750 bin 402 litre kutulu zeytin yağı olmak üzere 6 milyon 623 bin 642 kilogram zeytin yağı ihracatı yapıldı.



EİD verilerine göre, 2016 yılında 57 ülkeye ihracat yapılırken, en büyük alıcı 2 milyon 256 bin 120 kilogram ile İspanya oldu. Onu bir milyon 624 bin 613 kilogram ile Amerika Birleşik Devletleri takip etti. Bir başka zeytin yağı üreticisi İtalya'ya ise 515 bin 811 kilogram zeytin yağı ihraç edildi. - BALIKESİR