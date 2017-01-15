Zeytin Antalyalı Çiftçinin Yüzünü Güldürüyor

LEVENT KİŞİ - Antalya'da üretimi son 10 yılda yüzde 50'den fazla artış gösteren ve sağladığı ekonomik değer dolayısıyla yörede "yeşil altın" olarak nitelendirilen zeytin, çiftçilerin yüzünü güldürüyor.



Turizmin yanı sıra önemli bir tarım kenti de olan Antalya'da çiftçiler, eylülün sonunda başladıkları zeytin hasadını tamamlamak için hummalı şekilde çalışıyor. Antalya'da en fazla zeytin ağacının bulunduğu ilçelerden Döşemealtı'nda çiftçiler, topladıkları zeytinlerin büyük bir kısmını fabrikalarda sıktırarak zeytinyağına dönüştürürken, iri ve yaralı olmayanlarını ise sofralık olarak değerlendiriyor.



İlçede kendisine ait bahçede 18 yıldır zeytincilik yapan Özal Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zeytin hasadına geçen yıl eylül ayı sonunda başlayıp 3-4 ay devam ettiklerini söyledi.



Ekmeklerini zeytinden kazandıklarını anlatan Öztürk, "Geride kalan 9 ayda ise zeytin ağaçlarının bakımlarını yapıyoruz. Ağaçların diplerini çapalıyoruz, gübre veriyoruz. İlaçlamasını ve budamasını yapıyoruz. Topladığımız ilk ürünleri pazarda perakende olarak satıyoruz. Kasım ayının ortasından itibaren 'yağ sezonu' giriyor ve yağlık zeytinleri topluyoruz." dedi.



Döşemealtı'nda 3 zeytinyağı fabrikası bulunduğunu belirten Öztürk, fabrikaya götürdükleri zeytinlerin yıkandıktan sonra sıkılmaya başlandığını ve bir saat kadar sonra zeytinyağlarını aldıklarını kaydetti.



Öztürk, "Yaptığımız yatırım ve verdiğimiz emeğin karşılığını zeytinden alıyoruz. Zeytinciliğin dışında okul servisçiliği yapıyorum. Zeytinden kazandığım paranın servis aracı sahibi olmamda ve ev sahibi olmamda büyük katkısı oldu. Sofralık zeytinin kilogramı bu yıl 5 lira. 'Tavşan yüreği' dediğimiz zeytinin fiyatı ise 6-7 lira kadar. Bizim bahçemizdeki zeytinler ise genelde Gemlik zeytini. Gemlik zeytinin yağ oranı yüksek. Yağın kilosu 20 lira. Geçen yıl zeytin azdı, bu sene ise 3 kat daha fazla zeytin verimi oldu. Onun için fiyatlar düştü." diye konuştu.



Zeytinyağına ayçiçek, soya veya pamuk yağı gibi başka yağlar karıştıranlar olduğa dikkati çeken Öztürk, tüketicileri özellikle pazarlarda zeytinyağı adı altında kilogramı 10 liradan satılan yağları almamaları konusunda uyardı. Saf zeytinyağının bu fiyata satılmasının mümkün olmadığının altını çizen Öztürk, "Çünkü fabrika üreticiden kilosunu 16 liradan alıyor. Fabrika da üzerine kar payı koyarak 18-20 liradan satıyor. Daha ucuza satılanlar kesinlikle saf zeytinyağı değil." dedi.



"Kendi zeytininizi evde kurabilirsiniz"



Zeytin toplayarak ve topladıkları zeytinlerin bir kısmını sofralık hazırlayarak aile ekonomilerine katkı sağlayan Nesire Öztürk ise isteyenlerin kendi sofralık zeytinlerini evlerinde kurabileceklerini ifade etti.



Öztürk, sofralık zeytinin yapılışını şöyle anlattı:



"Zeytini toplayıp eve götürdükten sonra yaralıları ve sinek lekesi olanları ayırıyoruz. Ayırdığımız bu iri ve iyi zeytinleri 'dilme' yapıyoruz. Zeytinleri 5 litrelik bidonlarda suya koyuyoruz, daha sonra bir kepçe kadar tuz atıyoruz. Zeytini 2 gün beklettikten sonra suyunu süzüyoruz. Yeniden içine su koyuyoruz ve bir kepçe kadar tuz atıyoruz. Bu işlemi 4-5 defa tekrarlıyoruz. Ondan sonra tuzunu fazlaca koyup bekletiyoruz. Bu aşamada zeytinler erimiyor. Bu işlemlerden sonra birkaç gün içinde zeytin yenilebilecek tada geliyor."



Pazardan zeytin alırken lekesiz olmasına dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Öztürk, lekeli zeytinlerden kurt çıkabileceğini, zeytinin güzelinin buruşuk değil, parlak olduğunu anlattı.



Antalya'da zeytincilik gelişiyor



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'deki 8 milyon 369 bin dekar zeytinlik alanının 166 bin dekarı Antalya'da bulunuyor. Antalya'da 44 bin 290 ton olan zeytin üretimi son 10 yılda yüzde 50'den fazla artarak yaklaşık 70 bin tona yükseldi. Son 3 yılda bölgedeki zeytin ağacı varlığı da yaklaşık 2 milyondan 4,5 milyona çıktı.



Bölgede özellikle son yıllarda ekonomik değeri yüksek olan "Tavşan yüreği" türünün yaygınlaştırılması için çalışmalar sürdürülüyor.