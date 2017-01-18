Zeynep Yamaner & Misha Dacic Viyolonsel ve Piyano Resitali

Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği tarafından 2015'te düzenlenen Uluslararası Aziz Gürerk Viyolonsel Yarışması'nda üçüncülük ödülü ve I. Benyamin Sönmez Ulusal Viyolonsel Yarışması "Jüri Özel Ödülü" sahibi, genç neslin başarılı çellistlerinden Zeynep Yamaner ve uluslararası üne sahip piyanist Misha Dacic, Beethoven, Brahms, Granados ve Bartok'un yapıtlarından oluşan bir program ile Mozarthaus'a konuk oluyor.



ZEYNEP YAMANER, Viyolonsel



MISHA DACIC, Piyano



Resital Programı:



J. BRAHMS | Viyolonsel ve Piyano Sonatı No.1 Op.38, mi minör



L. van BEETHOVEN | Viyolonsel ve Piyano Sonatı No.5 Op.102, Re Majör



E. GRANADOS | Goyescas Operası'ndan "Intermezzo"



B. BARTOK | Romen Halk Dansları



*Toplam Resital Süresi : Yaklaşık 55 dakika



ZEYNEP YAMANER



1996 yılında Mersin'de doğan Zeynep YAMANER, 2003 yılında Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde Reyhan BEZDÜZ 'ün şefliğini yaptığı çocuk korosunda bir yıl çalıştıktan sonra, 2004 yılında Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanarak Ayşe Pelin COŞKUN ile viyolonsel eğitimine başladı.2008 yılında Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarının düzenlediği I.Ulusal Viyolonsel Yarışması'nda I.Kategoride 2. oldu ve 2008-2009 konser sezonunda Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Akademik Oda Orkestrasıyla A.Vivaldi'nin Viyolonsel Konçertosunu seslendirdi. 2009 yılında düzenlenen II. Ulusal Viyolonsel yarışmasında ise I.Kategoride mansiyon ödülü aldı.2009 Ağustos ayında Gümüşlük Müzik Akademisi'nde Alexander Billie ile Masterclass yaptı.2010 yılında Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrasının sınavlarını kazandı.Prof.Rengim Gökmen ile çalıştı ve orkestrada grup şefliği görevini yaptı. Orhan Ahıskal'ın, Emre Tamer ve Ruşen Güneş'in Oda Müziği Masterclass'larına katıldı. 2013 yılında dünyaca ünlü viyolonsel sanatçısı Natalia Gutman ile Masterclass yaptı.2014'ün Eylül ayında düzenlenen I. Benyamin SÖNMEZ Ulusal Viyolonsel Yarışması'nda jüri özel ödülünü kazandı. 2015 Nisan ayında ise Aziz GÜRERK Anısına Ankara'da düzenlenen Uluslararası Viyolonsel yarışmasında üçüncülük ödülünü aldı.Aynı yılın yazında Amerika'nın Miami eyaletinde düzenlenen Uluslararası Maimi Müzik Festival'i Orkestrası'nın seçmelerini kazanarak Grzegorz Nowak, Michael Rossi, Yuriy Bekker ve William Brian Thorton ile çalışmalar yaptı. 2016 yılında Mersin Üniversitesi ve AKOB tarafından düzenlenen Oda Müziği Yarışması'nda Flüt,Viyolonsel ve Piyano için yazılmış olan C.M. von Weber Trio'yla ikincilik ödülünü, dört viyolonselden oluşan "Çelliçel" grubuyla ise üçüncülük ödülü kazandı. Aynı zamanda 2011 yılından itibaren Mersin Üniversitesi Akademik Oda Orkestrası'nın da bir üyesidir. Halen Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğrenimine Lisans iki sınıfında Münif Akalın ile devam etmekte, oda müziği çalışmalarını ise Hakan Halit Turgay ve Münif Akalın ile sürdürmektedir.



MISHA DACIC



Müzik geleneğinin hakim olduğu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Miroslav Dacic, ilk derslerinin babasından almış olup, 10 yaşından beri seyirci önüne çıkmaktadır. 2003 yılında Miami' de düzenlenen Uluslar arası Piano Festivali "Discovery Series" ilk kez sahne alan Dacic, burada sergilediği çarpıcı performansın ardından ABD çapında seyirci toplayan bir solist haline gelmiş ve daha sonra Ravinia'nın Yükselen Yıldızları Serisi ( Ravinia'S Rising Stars Series ) Gilmore Piyano Festivali gibi çok sayıda festivalde çalmıştır. Dacic Orta ve Güney Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Japonya'da solo resitaller vermekte ve konuk solist olarak sahne almaktadır. 2009 yılında Ida Haendel' e Japonya turnesinde eşlik eden Dacic, halen Haendel' le birlikte dünya çapında konserler vermektedir.İkilinin canlı performanslarından biri VAI tarafından yapılan DVD kaydıyla piyasaya sürülmüştür. VAI, 2009 yılında ayrıca,"Miroslav Dacic Resital' de" adlı çok sayıda canlı performans içeren bir başka DVD'yi piyasaya sürmüştür. Dacic' in, Franz Liszt'in 200. Yıl dönümünü kutlamak amacıyla, 2011 yılında piyasaya sürdüğü Liszt albümü dünya çapındaki eleştiri yayınlarında ( Gramaphone, American Record Guide vb. ) büyük beğeniyle karşılanmıştır. Dacic' e yön veren isimler arasında Lazar Berman, Frank Cooper, Kemal Gekic ve Jorge Luis Prats yer almaktadır.