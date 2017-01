Zeynep Konukoğlu Açıklaması

Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı H. Zeynep Konukoğlu, Gaziantep'in eğitimine katkı sağlayacak her türlü projede Gaziantep Üniversitesi ile işbirliğine hazır olduklarını belirtti.



Yönetim Kurulu üyeleri Burcu Koçer, Didem Ozansoy ve Aylin Burnu Kara ile Rektör Prof. Dr. Ali Gür'e 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan Başkan H. Zeynep Konukoğlu, farklı eğitim seviyelerini, kültürel birikimleri ve sosyal grupları bir araya getirerek farkındalık gücü yüksek bireylerin yetişmesine, toplumun kültürel alanda zenginleşmesine ve Gaziantep'in global düzeyde tanıtımına katkıda bulunma misyonuyla kurulan derneğin, bu amaçla okul yapımı, okulların eksikliklerinin giderilmesi gibi birçok sosyal sorumluluğa imza attığını vurguladı. Konukoğlu, zaman zaman Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'ne de ziyaretlerde bulunduklarını vurgularken, Gaziantep Üniversitesi ile eğitim ve diğer sosyal konularla işbirliği içinde olmak istediklerini kaydetti.



"Gaziantep için atılan her adıma koşarız"



Gaziantep Üniversitesi'nin dünyanın 107 ülkesinden 3 bin 700 yabancı öğrenciye ev sahipliği yapan Uluslar arası bir üniversite olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, "Bu öğrencilerimizin yaklaşık bin 800'ü Suriyeli. Üniversitemiz, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde eğitim yapan Türkiye'nin tek üniversitesi. İngilizce mühendisliklerimiz, mimarlığımız, tıp fakültesi var. Tıp hem Türkçe, hem İngilizce olarak eğitim veriyor. Bunu yapabilen tek üniversite Gaziantep Üniversitesi.Türkiye mülteciler konusunda ciddi tecrübe kazandı. Daha doğrusu mülteci değil de onları misafir olarak görüyorum. Bunun yanı sıra üniversitemiz dünyanın en iyi bin üniversitesi arasına girmeyi başarmış bir üniversitedir. Ama, hedefimiz daha yüksekler. Kentiyle kol kola, üreten, üretime destek olan bir üniversite olma konusunda tavizsiz olarak yolumuza devam ediyoruz. Bu konuda bize atılacak her adıma koşarak cevap vermeye devam edeceğiz. Çünkü, Gaziantep Üniversitesi, öncelikle Gaziantep'in üniversitesidir. Üniversitemiz, eğitim başta olmak üzere her konuda EMPATİ Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği ile işbirliğine hazırdır" diye konuştu. - GAZİANTEP