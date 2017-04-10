Zeynep Karahan Uslu'ya Sevgi Seli
Referandum konusunda konuşmacı olarak Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine gelen eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Akademisyen olan Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu’ya ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.
Referandum konusunda konuşmacı olarak Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine gelen eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Akademisyen olan Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu'ya ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Konferans salonunda Referandum konusunda konuşmacı olarak katılan Akademisyen Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu, salonda bulunanlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Açılış konuşmasını Ceylanpınar Kaymakamı Ahmet Karatepe, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Güntekin ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol gerçekleştirdi. Ardından Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu, referandum da Evet'in önemi konulu konuşma Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu gerçekleştirdi. Uslu konuşmasında sık sık demokrasiden bahsederken, Türkiye'nin istikrarı ve büyümesi için oyların evet'e verilmesi gerektiğini ifade etti. Soru cevap şeklinde devam eden söyleşinin ardından toplu olarak fotoğraf çektirildi. İlçenin kırsal mahallesi olan Muratlı mahallesinde çalışmalarına devam eden Uslu ilçeden ayrıldı. - ŞANLIURFA