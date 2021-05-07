Zeynep Gürcanlı kimdir? Zeynep Gürcanlı kaç yaşında, nereli? Zeynep Gürcanlı hayatı ve biyografisi!
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Zeynep Gürcanlı kimdir? Zeynep Gürcanlı kaç yaşında, nereli? Zeynep Gürcanlı hayatı ve biyografisi!

Zeynep Gürcanlı kimdir? Zeynep Gürcanlı kaç yaşında, nereli? Zeynep Gürcanlı hayatı ve biyografisi!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Zeynep Gürcanlı izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Zeynep Gürcanlı kaç yaşında, nereli? Zeynep Gürcanlı hayatı ve biyografisi! Zeynep Gürcanlı kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Zeynep Gürcanlı hakkında araştırmalar yapılıyor. Zeynep Gürcanlı kimdir? Zeynep Gürcanlı kaç yaşında, nereli? Zeynep Gürcanlı hayatı ve biyografisi!

ZEYNEP GÜRCANLI KİMDİR?

Petit Ecole ve Tevfik Fikret Lisesi mezunu olan Zeynep Gürcanlı, üniversite eğitimini ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünde yaptı.

Gazetecilik kariyerine 1991 yılında başlayan Gürcanlı, Anadolu Ajansı'nda dış haberler muhabiri olarak görev alıktan sonra, Hürriyet gazetesinde diplomasi muhabiri olarak çalıştı. Gürcanlı Star gazetesinde önce diplomasi muhabiri, ardından da dış politika yazarı olarak görev yaptıktan sonra The New Anatolian ve Vatan gazetelerinde de yine dış politika alanında çalıştı.

Hürriyet Gazetesi'nde dijital gazetecilik kariyerine başlayan ve bir süre gazetenin internet bölümünün Ankara temsilciliğini yapan Gürcanlı, 5 yıl Sözcü Gazetesi'nde internet Ankara temsilcisi ve dış politika yazarı olarak çalıştı.

Diplomasi Muhabirliği Derneği'nin üç dönem başkanlığını yapan Gürcanlı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Ankara Gazeteciler Cemiyeti ile, Parlamento Muhabirleri Derneği üyesi. Gürcanlı, İngilizce ve Fransızca biliyor.

Kaynak: dünya.com

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü

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