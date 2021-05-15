Zeynep Elçin kimdir? Zeynep Elçin kaç yaşında?
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Zeynep Elçin kimdir? Zeynep Elçin kaç yaşında?

Zeynep Elçin kimdir? Zeynep Elçin kaç yaşında?
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' da rol alan Zeynep Elçin son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında. Genç oyuncu hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Zeynep Elçin kimdir? Zeynep Elçin kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' da rol alan Zeynep Elçin son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında. Genç oyuncu hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Zeynep Elçin kimdir? Zeynep Elçin kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZEYNEP ELÇİN KİMDİR?

Zeynep Elçin, 16 Şubat 1990 yılında Gaziantep'te doğan Türk oyuncudur. İlk rol aldığı dizi "Göç Zamanı" dır. Sonrasında birçok projede yer alan genç oyuncu, şimdilerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Pınar karakterine can veriyor.

Hakkında fazla bilgiye sahip olmadığımız genç oyuncunun şimdiye kadar rol aldığı diziler aşağıdaki gibidir.

  • 2016 Göç Zamanı -(Yardımcı Karakter)
  • 2016 Rüzgarın Kalbi - Sibel (Yardımcı Karakter)
  • 2017 Kırlangıç Fırtınası - Genç Ülfet )Başrol Oyuncusu)
  • 2017 Savaşçı - Yıldız Bozok Türkmen (Yardımcı Karakter)
  • 2019 Kimse Bilmez - Duygu Selvin (Başrol Oyuncusu)
  • 2021 Mucize Doktor- Nihan (Konuk Oyuncu
  • 2021 Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz- Pınar (Yardımcı Oyuncu)

ZEYNEP ELÇİN KAÇ YAŞINDA?

Zeynep Elçin 1990 doğumlu olup 31 yaşındadır.

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