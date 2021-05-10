Zeynep Bastık - Marlon Brando şarkı sözleri! 'Marlon Brando' sözleri nelerdir?
Zeynep Bastık'ın yeni şarkısı Marlın Brando kısa süre önce Youtube'a yüklendi. Kısa sürede oldukça fazla izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Zeynep Bastık - Marlon Brando şarkı sözleri nelerdir? Zeynep Bastık - Marlon Brando sözleri nedir?
Zeynep Bastık - Marlon Brando şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
ZEYNEP BASTIK - MARLON BRANDO ŞARKI SÖZLERİ
Ne prens ol, ne de kurbağa
Bana değil başkasına
Değsin artık dudakların
Ben başka dünyadayım
***
Ya uzak ol ya da burada
Arada bir yerde durma
Bitsin artık durakların
Ben başka bir yoldayım
***
Konuşma,
İki lafın üçü yalan
İnanamam, bi kere bile
Sonuçta,
Sana köle, kul olamam
Dayanamam, deneme bile
***
Uçuyorsun daldan dala
Kaçıyorsun ondan bana
Bi sakin ol, biraz rahat olsana sen
Bu ne tavır, bu ne hava
Sanki Marlon Brando bana
Bi sakin ol, biraz rahat olsana sen
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Zeynep Bastık - Marlon Brando şarkısı kısa süre önce çıktı. Şarkı toplamda 1.6 milyon izlenme ve 38 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz/ Lyrics: Zeynep Bastık, Emir Can İğrek
Müzik/ Music: Zeynep Bastık, Emir Can İğrek
Düzenleme/ Arrangement: Serhat Şensesli
Mix & Mastering: Barış Büyük