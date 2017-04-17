Zeynel Bey Türbesi'nin Taşınması

Ilısu Barajı ve HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma ve Kurtarma Çalışmaları kapsamında Zeynel Bey Türbesi'nin Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınması, yağış nedeniyle ertelendi.



Hasankeyf Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 Nisan'da taşınması planlanan Zeynel Bey Türbesi'nin etkili yağmurdan dolayı güzergah yolunun çamurlu olması nedeniyle ertelendiğini söyledi.



Baygüven, "Tarihi eserin taşınabilmesi için kesin tarih belli olmamakla birlikte teknik ve altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra nisan ayı sonunda taşınılması tahmin edilmektedir." dedi.



Zeynel Bey Türbesi, 1462- 1482'de Hasankeyf'te hüküm süren Akkoyunlulardan kalan tek eser olma özelliğini taşıyor.