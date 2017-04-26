Zeynel Bey Türbesi, 192 tekerlekli platformla taşınacak



BATMAN - Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi, 192 tekerlekli platformla taşınacak.

Ilısu baraj suları altına kalacak olan Hasankeyf ilçesindeki 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi'nin taşınma çalışmalarında sona gelindi. Bin 100 ton ağırlığındaki türbenin yeni Hasankeyf Kültürel Park alanına taşınması için yapılan 2 kilometrelik yol yapımı asfaltlanarak tamamlandı. Taşıma işlemi için getirilen 4 parçalı 192 tekerlekli platformun parçaları da birleştirildi. Türbeyi taşıma işleminin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini belirten yetkililer, taşıma öncesi türbe ağırlığında beton blokların platformla taşınacağını, bu taşıma işlemi sırasında herhangi bir aksilik olmadığı takdirde türbeyi platforma alarak yeni yerine taşıyacaklarını bildirdi.