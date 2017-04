Zeygem'den Gençlere Ücretsiz Gezi Turları

Zeytinburnulu gençler İstanbul'un zengin tarihini gezip görerek öğreniyor. Kültür hazinesi niteliğindeki mekanları her hafta düzenlenen Keşf-i İstanbul gezilerinde tanıma fırsatını elde eden gençler, tarihi mekanlarından Galata-Karaköy bölgesini ziyaret etti.



Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi'nin (ZEYGEM) düzenlediği keşif gezilerinde yüzlerce genç, İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarını uzman rehberler eşliğinde tanıma fırsatını elde ediyor. Gençlerin kültür ve tarih birikimiyle güçlü bir bağ kurmasını amaçlayan gezilerde, Üsküdar'dan Zeyrek'e, Topkapı'dan Balat'a pek çok önemli bölgeyi ziyaret eden gençler, Galata'nın eşsiz tarihi güzelliklerini derinlemesine incelendi.



Genç kaşifler Galata'da



Geziye üzerinden tramvay geçen nadir köprülerden olan Galata Köprüsü'nden başlayan gençler, köprü hakkında bilgi aldıktan sonra birincisinin Jüstinyen döneminde inşa edildiği Haliç'in iki yakasındaki farklı kültürleri bir araya getirmeleriyle bugünkü "İstanbulluluk" kültürüne doğrudan etki ettiği bilinen geçmişteki diğer köprüler hakkında da bilgi aldı.



Köprünün yanı başında yer alan tarihi Ziraat Bankası binasını da inceleyen gençler, iktisadi tarih hakkında bilgi aldıktan sonra Kurşunlu Mahzen olarak da bilinen Yeraltı Camii'ni ziyaret etti. Osmanlı resmi kaynaklarında Mahzen-i Sultani olarak geçen 578-582 yılları arasında artan Arap akınlarına karşı Haliç'in girişini kontrol etmek amacıyla yapıldığı düşünülen Yeraltı Camii hakkında bilgi alan gençler, 1756 yılında camiye dönüştürülen Yeraltı Camii'nde dua etmeyi ihmal etmedi.



İstanbul'un tarihi mekanları keşfediliyor



Dünyanın en eski ikinci yeraltı toplu ulaşım sistemi olan tarihi Tünel ile geziye devam eden gençler, daha sonra 1702 yılında Darülhadis olarak inşa edilen Bereketzade Medresesi'ni ziyaret etti. Kamondo ailesinden Abraham Salomon Kamondo adına 1850'li yıllarda art nouveau üslubu ile yaptırılan bölgenin önemli eserlerinden Kamondo merdivenlerine de uğrayan gençler, ardından 528 yılında fener kulesi olarak yapılmış, Hezarfen Ahmet Çelebi'nin tarihi uçuşunun başlangıç noktası olarak da bilinen yaklaşık 1500 yıllık İstanbul'un en eski kulelerinden tarihi Galata Kulesi'ni ziyaret etti.



Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen ücretsiz Keşf-i İstanbul gezileri yaz dönemine kadar devam edecek. Geziye katılmak isteyen gençlerin ZEYGEM'e başvurması yeterlidir. - İSTANBUL