Zeybekci: "Yasaklarla Hiçbir Ülke Kazanmaz, Her Iki Ülke de Kaybeder"

- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin açıklaması ANKARA - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Anadolu Ajansı'nın (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: "(Rusya'nın tarım ürünlerine uyguladığı kısıtlama) Hemen hemen önümüzdeki hafta bir görüşme olacak. Takvim nerede ve kimin için uygunsa, nerede olursa olsun, benim için önemli değil, bu anlamda görüşeceğiz. Yasaklarla hiçbir ülke kazanmaz, her iki ülke de kaybeder. Biri az kaybeder, biri çok kaybeder. Yasakların olmadığı bir ortamda her iki ülke kazanır."