Zeybekci - Yabancı Firmaların Yatırımları
- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin açıklaması ANKARA - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Anadolu Ajansı'nın (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.
- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin açıklaması ANKARA - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Anadolu Ajansı'nın (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.
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