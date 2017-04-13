Zeybekci: '(Türkiye'de Zararlı Olmayan Oyunlar) Muhteşem Bir Bölge Yaratacağız'

AYŞENUR SAĞLAM - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'de oyun yazılım sektöründe geçen yıl toplam 500 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, "4-5 milyar dolarlık rakama ulaştığımızda çok büyük bir birikim, büyük bir kültür vadisi oluşacak. Gençlerimizle muhteşem bir bölge yaratacağız." dedi.



Zeybekci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yeni gelişmeye başlayan ve önemli potansiyeli olan oyun sektörünü teşvik etmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade etti.



Türkiye'de zararlı olmayan oyunlarla ilgili geçen yıl toplam 500 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirildiğine dikkati çeken Zeybekci, "Sadece oyun için bu kadar ihracat yapılıyor. Oyun geliştiricilerimizi ihracat desteklerimizden yararlandırıyoruz. Fuarlara katılmaları, tanıtım yapmaları yönünde teşvik ediyor, tüm masrafları biz karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Zeybekci, Türkiye'nin dizi, oyun ve sinema sektöründe ileri bir seviyede bulunduğunu belirterek, bu alanlarda dünyada bir numara olmayı hedeflediklerini söyledi.



Elektronik ve sanal oyunlarda, animasyon oyunlarında dünyada merkez olmakla ilgili önemli bir proje üzerinde çalıştıklarına işaret eden Zeybekci, şunları kaydetti:



"Yüzde yüz Türkiye'de üretilmiş, yüzde yüz katma değeri olan bir ihracat kalemi. 4-5 milyar dolarlık rakama ulaştığımızda çok büyük bir birikim, büyük bir iklim, büyük bir kültür vadisi oluşacak inşallah. Bu sektördeki gençlerimizle muhteşem bir bölge yaratacağız. Serbest Bölgeler Kanunu, elimizi oldukça esneten, rahatlatan bir kanun. Sonuçlandığı zaman paylaşmaktan heyecan duyacağım bir proje. Arkadaşlar bu 500 milyon doları da her yıl yüzde 20-25 oranında arttırma sözü verdiler. Maliyeti olan ama yabancı girdisi bulunmayan bir sektör."



"Otomotivde standart bir ÖTV, KDV uygulaması olmayacak"



Zeybekci, hükümetin ÖTV ve KDV'yle ilgili adımlarının bazı sektörleri olumlu etkilediğini, otomotiv gibi bazı sektörlerde ise beklenti yarattığını ifade etti.



Başbakan Binali Yıldırım'ın mobilya ve beyaz eşyada KDV indirimini eylül sonuna kadar uzatma müjdesi verdiğini anımsatan Zeybekci, şöyle devam etti:



"Benim öngörüme göre, otomotiv sektöründe böyle bir şey olmayacak. Türkiye'de yaklaşık 21 milyon motorlu taşıt var. Bunların yenilenmesiyle ilgili farklı bir çalışma olabilir. Vergiyle ilgili farklı bir tedbir ya da destek olabilir ancak otomotivde, ÖTV, KDV ile ilgili standart bir uygulama olmayacak. Dolaylı bir uygulamaya gitmek istiyoruz. Bir çalışmamız ve ilgili Bakanlıklarla mutabakatımız var. Çalışma bittiğinde güzel bir şey ortaya çıkacak, bunun da sektöre etkisinin aynı şekilde olmasını bekliyoruz. Yerli üretilen otomotivlerde geçerli olmak şartıyla diye bir tedbiri de alarak bunu yapacağız."