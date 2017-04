Zeybekci: 'Terör Belasını, Fetö Belasını Tertemiz Yerine Getirmek Kaydıyla Bir An Önce Türkiye...

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "booking.com" ile "uber.com" internet sitelerine ilişkin "Gerekiyorsa Ekonomi Bakanı olarak ben temas edeceğim. 'Ne istiyorsun kardeşim, gel buraya. Türkiye'de kayıt altına girmek, büro açmak, faaliyet yapmak için ne istiyorsun?' Bizde şu anda dünyanın en iddalı yatırım teşvik sistemi var. Proje bazlı yatırım teşvik sistemi. İstedikleri her desteği verebiliriz. Vergiyse derdi vergiyi sıfırlayabiliriz." dedi.



Zeybekci, Ensar Vakfı tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Ekonomide Yeni Dönem Beklentiler" konulu etkinlikteki konuşmasının ardından soruları yanıtladı.



Mahkeme kararıyla faaliyetleri durdurulan "booking.com"a ilişkin bir soru üzerine Zeybekci, "Mahkemenin booking.com hakkında verdiği karar doğru. Olması gereken bunları Türkiye'ye getirmek olmalı. Ne yapmalı, ne etmeli bunları Türkiye'ye getirmeli. Turizmde dünyada 6. en büyük, Avrupa'nın 4. büyük destinasyonuyuz. Hedefimiz dünyada ilk 3, Avrupa'da birinci olmak. Böyle olunca çağın enstrümanlarını kullanmamız gerekiyor." diye konuştu.



Zeybekci, e-ticaretin önemine işaret ederek, Türkiye'nin bu konuda başarılı olması için önemli teşvik sistemi getirdiklerini söyledi. Zeybekci, "booking.com" ve "uber.com"a ilişkin "Ekonomi Bakanlığı olarak arkadaşlarımız çalışıyor. Gerekiyorsa Ekonomi Bakanı olarak ben temas edeceğim. 'Ne istiyorsun kardeşim, gel buraya. Türkiye'de kayıt altına girmek, büro açmak, faaliyet yapmak için ne istiyorsun?' Bizde şu anda dünyanın en iddalı yatırım teşvik sistemi var. Proje bazlı yatırım teşvik sistemi. İstedikleri her desteği verebiliriz. Vergiyse derdi vergiyi sıfırlayabiliriz." değerlendirmelerinde bulundu.



"Zalime merhamet, mazluma eziyettir"



Olağanüstü Hal'in kaldırılması konusundaki açıklamalarına yönelik bir soruya karşılık da Zeybekci, şunları kaydetti:



"OHAL'e karşıyım, Türkiye'nin bir an önce OHAL'i gerektiren şartları halletmesi şartıyla. Yani terör belasını, FETÖ belasını ve diğer bölücü terörle mücadelesini tertemiz yerine getirmek kaydıyla bir an önce Türkiye OHAL'den çıkmalı. Cumhurbaşkanımız da Başbakanımız da AK Parti'deki bütün milletvekillerimiz ve hükümetimizin bütün üyeleri de bir an önce OHAL'den çıkmak istiyor. Ama OHAL'i gerektiren şartları ortadan kaldırarak, temizleyerek çıkmaktan yanayız. Söylediğim söz gayet nettir, açıktır. Zalime merhamet, mazluma eziyettir. O merhameti göstermeden tüm zalimlerin gereği yapılarak bu süreci bir an önce tamamlama dileği, temennisidir o."



Zeybekci, başka bir soru üzerine, Türkiye'de kamu kurumlarının dolarizasyon hastalığından kurtulmaya başladığını, TL ile dış ticaretin cari açığın daraltılmasında etkili olacağını söyledi.



Ofset uygulamasına yönelik bir soruyu yanıtlarken de Zeybekci, "Hiç yoktan iyidir, kalıcı bir şey değildir. Asıl önemli olan iklimi oluşturmaktır." dedi.



Zeybekci, mühürsüz oy tartışmasıyla ilgili bir soruya karşılık, "Keşke bu tartışma hiç olmasaydı. Bu mazeretten dolayı milletin iradesini geçersiz saymak da büyük bir kıyım ve haksızlık olurdu. Bir mazeret bulmak lazım. Bu mazeret olmasaydı başka şey bulurlardı... Bu mazeretleri hep bulacaklar. İstedikten sonra her yerde olacaktır. İnşallah bunlara daha çok dikkat edilir de böyle mazeret verilmez ama artık siyaset bundan sonra böyle olacak. Hep yüzde 50 artı bir, öteki de yüzde 49 küsür olacak." yanıtını verdi.



Etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sona erdi.