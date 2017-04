Zeybekci: '(Süper Teşvik) Şu Anda Başvuruları Alıyoruz'

SEVAL OCAK ADIYAMAN - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 'süper teşvik' olarak da adlandırılan Proje Bazlı Teşvik Sistemi'ne yönelik başvuruları kabul ettiklerini ve sonuçlandırmaya başladıklarını belirterek, "Hiçbir şey söylemeden, tanıtmadan bile 1 aylık dönemde başvuru tutarı 20 milyar lira. Ama görüştüğümüz çok büyük yatırımlar, işler de var. Onlar da devreye girdiği zaman inşallah 100 milyarları bir yıllık dönemde bu proje bazlı teşvik sistemi kapsamında alacağız." dedi.



Zeybekci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışından doğrudan yatırım getirebilmek için önemli teşvik sistemlerini hayata geçirdiklerini, bu kapsamda dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemi olarak nitelendirdiği "proje bazlı teşvik sisteminin" altyapı çalışmalarının da tamamlandığını anlattı.



'Süper teşvik' olarak da adlandırılan sistem kapsamında başvuruları kabul etmeye başladıklarını bildiren Zeybekci, "Sonuçlandırmaya başladık. Hiçbir şey söylemeden, tanıtmadan 1 aylık dönemde başvuru tutarı 20 milyar lira. Ama görüştüğümüz çok büyük yatırımlar, işler de var. Onlar da devreye girdiği zaman inşallah 100 milyarları bir yıllık dönemde bu proje bazlı teşvik sistemi kapsamında alacağız. Bunun amacı yurt dışından teknoloji, sermaye ve üretim transferi. Bu proje bazlı teşvik sistemi, Türkiye'nin kendi devlerini yaratma projesidir. Onun için de çok esnek, her şeyi konuşabildiğimiz, her şeyi pazarlık konusu edebildiğimiz bir teşvik sistemi." değerlendirmelerinde bulundu.



Hizmet gelirlerinin Türkiye'nin net gelirleri olduğuna dikkati çeken Zeybekci, bu kapsamda "booking.com"un, ofis olarak Türkiye'de kayıtlı olmayan ama ticari faaliyet gösterip kar eden bir şirket olduğunu kaydetti. Zeybekci, "Bu şirket Türkiye'de faydası olan bir şirket. Yasakladığımız zaman, kazanan yoktur. İki tarafta kaybeder, birisi az, diğeri çok ama ikisi de kaybeder. Booking'i Türkiye'ye kazandırmanın yollarını aramamız gerekiyor. TÜRSAB şikayet etti, haklıydı. Mahkemenin vermiş olduğu kararı tartışacak değilim. Olması gereken yönde karar verdiğini düşünüyorum. Çözüm bulunması gerekir. Booking ile görüşmeleri sürdürüyoruz. Allah bize akıl vermiş. Bu akılla da akıllı hareket etmemiz gerekiyor memleketimizin menfaati çerçevesinde. Sahip olduğum görev itibarıyla mevzu bahis Türkiye'nin menfaatiyse gerisi teferruattır." ifadelerini kullandı.



" (Gümrük Birliği güncellemesi) Yıl sonunda teknik çerçeve bitecek"



Ekonomi Bakanı Zeybekci, Gümrük Birliğinin yürürlüğe girdiği ilk dönemde, bu anlaşmanın ülke ekonomisine olumsuz yönde etki edeceği söylemlerinin gündeme geldiğini ancak tam tersi şekilde ekonomiye olumlu katkı sunduğunu anlattı. Gümrük Birliği Anlaşması'nda Türkiye'nin karar alma mekanizmalarına müdahil olma hakkının bulunmadığını, AB'nin üçüncü ülkelerle imzalayacağı Serbest Ticaret Anlaşmalarına da tek taraflı olarak tabi olmak zorunda bırakıldığını anımsatan Zeybekci, "Bunlar AB'den elde ettiği tüm hakları Türkiye'den elde ederken biz aynı hakları onlardan elde edemiyoruz. Adamlar bizimle görüşmeye bile oturmuyor, cevap bile vermiyor. Ama öyle bir anlaşma imzalamışız ki o ülke bizden otomatik olarak tüm giriş haklarını elde etmiş oldu. Buna rağmen bu işin kazançlı çıkanı biz olduk. Rekabet kabiliyetlerimiz, standardizasyon ve kalite anlamında da çok geliştik. Esnekliğimizle AB'de çok önemli bir yer edindik. Fazla veriyoruz AB ile ticarette. AB bizim birinci, biz AB'nin 5. ticaret ortağıyız." diye konuştu.



Gümrük Birliğinin güncellenmesine yönelik teknik çalışmalara başlandığını bildiren Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:



"En önemli çalışma etki analizi çalışmasıydı. AB ve biz ayrı bağımsız kuruluşlara etki analizi çalışması yaptırdık. Gümrük Birliğinin güncellenmesi halinde her iki taraf için sonuçları ne olur diye. Her iki taraf için de ortaya son derece pozitif bir sonuç çıktı. Bu güncellemenin yapılması halinde AB'nin büyümesi pozitif yönde etkileniyor, AB'nin büyümesini, ihracatını, toplam milli gelirini artırıyoruz. Biz de bundan pozitif yönde etkileniyoruz. Şu anda 160 milyar dolarlık dış ticaret hacmimiz var AB ile. Etki analizinde, Gümrük Birliği güncellenip hayata geçtiği zaman bunun 1,5 yılda 200 milyar dolara, 5 yıl için de 300 milyar dolara çıkacağını görüyoruz."



Bazı AB ülkeleriyle yaşanan siyasi gerilimlerin sürece olumsuz etkide bulunmadığına yönelik inancını dile getiren Zeybekci, "Türkiye ile ilgili negatif bir şey göremezsiniz. Bazı ülkelerdeki yayın organları tarafından yaratılan ve maalesef etkilerinin siyasi alana yansıdığını gördüğümüz olumsuz gelişmeler vardı. Avrupa Parlamentosu konuyla ilgili biraz daha agresif davranmış olabilir ama Avrupa Konseyi ile olumsuz bir gelişme yaşamadık." dedi.



Zeybekci, Gümrük Birliğinin güncellenmesine ilişkin etki analizi çalışmasının Avrupa Komisyonunca Avrupa Konseyine, Türkiye'nin çalışmasının da hükümete sunulduğunu kaydederek, "Avrupa Parlamentosu da bunu görüşüyor. Bizdeki TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunun karşılığı olan komisyonda, 4-5 Mayıs gibi son karar verilecek. Haziran gibi AB ile bu bölüm bitmiş olacak. Yıl sonuna kadar teknik çerçeveyi bitirmiş oluruz, diye tahmin ediyoruz. Hedefimiz 2018 yılında bitirip bunu tamamlamak. Allah izin verirse 2019 başı itibarıyla başlamak." şeklinde konuştu.



AB'den ayrılma (Brexit) kararı veren İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması görüşmelerinin devam ettiğini de bildiren Zeybekci, "Avrupa Birliğiyle genişleteceğimiz Gümrük Birliğinin kapsamı, İngiltere ile de Serbest Ticaret Anlaşmamızın da kapsamı olacak ve aynı gün devreye girecek şekilde bitirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.