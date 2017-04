Zeybekci: '(Halk Oylaması) Siyasetteki Başarısı, Diğerinin Başarısızlığı Üzerine Bina Edilmiş Olan...

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Ekonomi tarihimizin en önemli günlerini yaşadığımız Gümrük Birliği güncellenmesi rafa kaldırılsın isteniyor. Avrupa Parlamentosunda geçen gün alınan o akıl dışı karar... Bunlar olsa FETÖ, bölücü terör örgütü, 'Türkiye yönetilebilir bir ekonomi olsun' diyenler sevinecek. Öyleyse onları sevindirmeyeceğiz, aklı selimle hareket edeceğiz." dedi.



Zeybekci, Ensar Vakfı tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Ekonomide Yeni Dönem Beklentiler" konulu programda konuştu.



Ensar Vakfının 1979 yılında kurulduğunu anımsatan Zeybekci, "1979'da kurulduğu günden beri Vakfımız Türkiye'de çok önemli bir boşluğu dolduruyor. Adı da çok muhteşem bir isim. Muhacire, muhtaç olana ensarlık yapabilmek mantığıyla kurulmuş bir vakıf. Kuranlardan, bugüne kadar hizmet verenlerden Allah razı olsun. Hizmet vermeye çalışan değerli kardeşlerimize de başarılar diliyorum." diye konuştu.



Türkiye'nin geçmişini gençlere anlatmakta zorluklar yaşadığını anlatan Zeybekci, 4 çocuğu bulunduğunu ve onlara darbe ile ülkenin başbakanının idam edilmesinin de aralarında bulunduğu bazı tarihi olayları, "Babam da biraz abartıyor" diyebilecekleri ihtimali nedeniyle anlatmaktan çekindiğini ifade etti. Eski sistemde koalisyonların her zaman alternatif olarak kenarda durduğunu belirten Zeybekci, "Tek başına iktidara gelmek, yüzde 60'ının oyunu almak, genel kabul görmek gibi inanılmaz bir zahmete girmektense, milletin önünde düğme iliklemektense, 'Millete hizmetkar olmak Allah'ın bir lütfudur' deyip hizmetkar olmak bilinciyle hareket etmektense, kıytırıktan koalisyonların içinde kıytırık bir parçaya sahip olurum ve iktidarı düşürürüm diye her türlü yolu meşru görebilme..." dedi.



16 Nisan'da gerçekleştirilen anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında Türkiye'nin birçok önemli hastalıktan kurtulduğunu vurgulayan Zeybekci, Necip Fazıl Kısakürek'in 16 Nisan 1956'daki "Bugün bizdeki muhalefet, iktidarı düşürme hırsıyla vatanı düşürmekten tereddüt etmez." ifadesini anımsatarak, "Bu hastalık oradan geliyor. İktidarı ne için düşürecek? Tam anlamıyla beynini, aklını bir yerle satmış bir zihniyet mi? Hayır o kadar da değil. Çoğunlukla böyle şey de var. Enstrümanı kullanan aynı zihniyet. Kifayetsiz muhteris siyaset, kolaya kaçarak yüzde 10-15 oylarla tek başına iktidarı düşürebilmek için de her şeyi yaptı." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Zeybekci, 12 Eylül darbesi sonrasındaki anayasa referandumunu hatırlatarak 1982 yılında İstanbul'da öğrenciyken ilk oyunu kullanma şansını ıskaladığını, 12 Eylül darbesinin lideri Kenan Evren'in söylemi nedeniyle milletin kanaatini bir günde değiştirdiğini ve Özal ile başlayan tek başına iktidarların başladığını söyledi.



Türkiye'deki yaşanan darbeleri hatırlatan Zeybekci, 2001 ekonomik krizine işaret ederken Türkiye'nin anayasa kitapçığı fırlatılmasıyla ekonomik kriz gördüğünü söyledi. Özal'ın esnafı ve zanaatkarı dünyanın birçok ülkesine götürdüğünü ifade eden Zeybekci, "Esnafı ve zanaatkarı fabrikatör yaptı. Onları uçağına bindire bindire, götüre götüre bunu yaptı. Almış olduğu GAP uçağı vardı. Allah rahmet eylesin. Ekonomi Bakanı olarak son zamanlara kadar da uzun yıllar kullandım. O uçağı aldı diye duymadığı hakaret, laf kalmadı, 'Vay nasıl olurmuş, devletin uçağına millet nasıl binermiş.' diye o günkü tartışmalar arşivlerde görülebilir." dedi.



"Aynı delikten ısırılmadık yerimiz kalmadı"



Ekonomik krizlerin, darbelerin ve darbe girişimlerinin faturasını Türkiye'nin ödediğine işaret eden Zeybekci, "Veren belli Türkiye, alan da o tuzağı kuranlar... Genel itibarıyla Türkiye'nin kahir ekseriyeti kazanımlarımızın tam idrakinde olamadığı için kolay unutuluyor. Onlar asla unutmuyor. Onların, o günlerin tadı hala damaklarında. Aynı şeyi istiyorlar. Türkiye kontrol edilebilir, yönetilebilir, sömürülebilir bir mesafede olsun istiyorlar. Bir söz vardır ya 'Müslüman bir delikten iki defa ısırılmaz.' diye. Maalesef koalisyon orada durduğu sürece aynı delikten ısırılmadık yerimiz kalmadı. Millet müdahale etmediği sürece defalarca ısırıldık." diye konuştu.



16 Nisan'dan sonra siyasetin değiştiğine dikkati çeken Zeybekci, "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Türkiye'nin gündeminden 16 Nisan'dan sonra bir daha gelmemek üzere koalisyon ilelebet kalktı. Türkiye'de her şey siyaset makulleşecek. Yüzde 50'yi almak zorunda olduğu zaman, yüzde 65-70'i kucaklamak zorunda. Soldan gelen bir adayı düşünün yüzde 50 almak zorundasınız. Samimiyetini, sevdasını millete inandırmak zorunda. Solu artı sağın bir kısmını kucaklamak zorunda. Böyle olduğu zaman makulleşmek zorunda. Milli menfaatlerde milli siyaset yapmak zorunda. Siyasetteki başarısı, diğerinin başarısızlığı üzerine bina edilmiş olan siyaset ortadan kalktı şu anda. Artık mazeretimiz bitti. 2019'a Türkiye kanuni ve diğer idari düzenlemeleriyle her şeyiyle hazırlanacak. Göreceksiniz 2019'daki seçimlerde Türkiye'de siyaset ne kadar makulleşmiş, uçlar törpülenmiş, milli hasletler üzerinde yoğunlaşmış... Hiç kimsenin aklında başka yollarla iktidara gelmek gibi bir ümidi olmayacak." ifadelerini kullandı.



16 Nisan'ın CHP'ye de iyi geleceğini ifade eden Zeybekci, "Yüzde 50'ye hitap eden, yüzde 65'i kucaklayabilen bir kimliğe, özelliğe kavuşmak zorunda. Bu da onları memleket için zorlayacak." diye konuştu.



"Avrupa Parlamentosunda alınan akıl dışı karar"



"Altını koyan kuralı koyar, kuralı koyan altını alır." sözünü anımsatan Nihat Zeybekci, Türkiye'nin artık kural koyan bir ülkeye dönüştüğüne dikkati çekti. Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle geliştirdiği ticari ilişkilerin birilerini rahatsız ettiğini dile getiren Zeybekci, "asıl aklın" Almanya'da yayın yapan bazı basın yayın organlarını kullanarak Türkiye'ye saldırdığını belirtti.



Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) Türkiye'ye yönelik aldığı "siyasi denetim" kararını eleştiren Zeybekci, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerinin bozulması isteniyor. Türkiye Avrupa'da etkin bir ülke olmasın isteniyor. Ekonomi tarihimizin en önemli günlerini yaşadığımız Gümrük Birliği güncellenmesi rafa kaldırılsın isteniyor. Avrupa Parlamentosunda geçen gün alınan o akıl dışı karar... Bunlar olsa FETÖ; bölücü terör örgütü, Türkiye yönetilebilir bir ekonomi olsun diyenler sevinecek. Öyleyse onları sevindirmeyeceğiz, aklı selimle hareket edeceğiz. Hedef 2023, 2053, 2071. Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi mutlaka olmak zorunda, Avrupa'nın ilk 3 ekonomisinden birisi mutlaka olmak zorunda. "



"Yürütmenin etkinliği ve siyasi istikrar arayışına çözüm olacak"



Ensar Vakfı Ankara Şube Başkanı Ercan Poyraz da ekonomileri güçlü devletlerin bölgesel ve küresel siyasette de güçlü olduklarına işaret etti.



Muhtıralar ve darbelerin getirdiği ekonomik çöküntülerin millete ve devlete zor günler yaşattığına, güçsüz koalisyonların ekonomik hedeflerin yakalanmasına engel oluşturduğuna işaret eden Poyraz, "2001 krizinden sonra dibe çöken ekonomimiz, son 15 yılda toparlanmaya başlamış, pek çok yapısal reform ile bugüne güçlenerek gelmiştir. 16 Nisan'daki halk oylaması, uzun yıllardır sıkıntısını çektiğimiz yürütmenin etkinliği ve siyasi istikrar arayışı konularına çözüm olacaktır. Çünkü etkin yürütme ve siyasi istikrar beraberinde güçlü ve istikrarlı bir ekonomi getirecektir. İnanıyoruz ki milli ekonomimizin de güçlendiği bu dönemde uluslararası çaptaki projeler ve yatırımlarla ülkemiz uzun vadeli hedeflerine de emin adımlarla yürüyecektir." ifadelerini kullandı.