Zeybekci: Enflasyon Sepetinde Gıdanın Payı Çok Yüksek
Enflasyon sepetinde gıdanın payının çok yüksek olduğunu söyleyen Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Gıdada yeter ki fiyatlar artmasın, kayıt dışı olup olmaması umrumda değil." diye konuştu.
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