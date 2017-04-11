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Zeybekci: Enflasyon Sepetinde Gıdanın Payı Çok Yüksek
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Zeybekci: Enflasyon Sepetinde Gıdanın Payı Çok Yüksek

Enflasyon sepetinde gıdanın payının çok yüksek olduğunu söyleyen Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Gıdada yeter ki fiyatlar artmasın, kayıt dışı olup olmaması umrumda değil." diye konuştu.

Zeybekci: Enflasyon Sepetinde Gıdanın Payı Çok Yüksek

Enflasyon sepetinde gıdanın payının çok yüksek olduğunu söyleyen Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Gıdada yeter ki fiyatlar artmasın, kayıt dışı olup olmaması umrumda değil." diye konuştu.

Kaynak: Dunya.com

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Enflasyon, Ekonomi