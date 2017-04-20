Zeybekci: Çin ile Ticari İlişkimiz Bu Oranlarla Sürdürülemez, Düzelmeli

Çin'den alınan 10 ürüne karşı yalnızca 1 ürün satılabildiğini ifade eden Bakan Zeybekci, bu durumun sürdürülemez olduğunu söyledi. Zeybekci ayrıca, Türkiye'de Çin için bir serbest bölge oluşturma çalışması yaptıklarını bildirdi.