Zeybekci: Çin ile Ticari İlişkimiz Bu Oranlarla Sürdürülemez, Düzelmeli
Çin'den alınan 10 ürüne karşı yalnızca 1 ürün satılabildiğini ifade eden Bakan Zeybekci, bu durumun sürdürülemez olduğunu söyledi.
Çin'den alınan 10 ürüne karşı yalnızca 1 ürün satılabildiğini ifade eden Bakan Zeybekci, bu durumun sürdürülemez olduğunu söyledi. Zeybekci ayrıca, Türkiye'de Çin için bir serbest bölge oluşturma çalışması yaptıklarını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
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