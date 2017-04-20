Zeybekci: Çin ile Ticaret İlişkimiz Sürdürülebilir Değil
Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Çin ile mevcut dış ticaret ilişkimiz sürdürülebilir değildir, ihracat ithalat arasında 10 kat fark var" dedi.
Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Çin ile mevcut dış ticaret ilişkimiz sürdürülebilir değildir, ihracat ithalat arasında 10 kat fark var" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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