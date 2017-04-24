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Zeybekci: Çaykur'u Satma Planı Yok
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Zeybekci: Çaykur'u Satma Planı Yok

Çaykur'un Katarlılara satıldığı iddialarını yalanlayan Bakan Zeybekci, "Çaykur'un söylendiği gibi bir ortaklık veya satış planı yok. Zaten resmi açıklamayı Çaykur Genel Müdürlüğü yaptı" dedi.

Zeybekci: Çaykur'u Satma Planı Yok

Çaykur'un Katarlılara satıldığı iddialarını yalanlayan Bakan Zeybekci, "Çaykur'un söylendiği gibi bir ortaklık veya satış planı yok. Zaten resmi açıklamayı Çaykur Genel Müdürlüğü yaptı" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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