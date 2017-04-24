Zeybekci: Çaykur'u Satma Planı Yok
Çaykur'un Katarlılara satıldığı iddialarını yalanlayan Bakan Zeybekci, "Çaykur'un söylendiği gibi bir ortaklık veya satış planı yok. Zaten resmi açıklamayı Çaykur Genel Müdürlüğü yaptı" dedi.
Çaykur'un Katarlılara satıldığı iddialarını yalanlayan Bakan Zeybekci, "Çaykur'un söylendiği gibi bir ortaklık veya satış planı yok. Zaten resmi açıklamayı Çaykur Genel Müdürlüğü yaptı" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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