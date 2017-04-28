Zeybekci: Bazı Dostlarımız Tereddüt Geçiriyor
Nestle ve Novartis'in Türkiye İmaj Kampanyası'ndan çekileceğine yönelik haberler gelirken, konu hakkında açıklama yapan Ekonomi Bakanı Zeybekci, ki şirketin kampanyadan vazgeçmediğini, sadece beklemeye geçtiklerini söyledi.
Nestle ve Novartis'in Türkiye İmaj Kampanyası'ndan çekileceğine yönelik haberler gelirken, konu hakkında açıklama yapan Ekonomi Bakanı Zeybekci, ki şirketin kampanyadan vazgeçmediğini, sadece beklemeye geçtiklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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