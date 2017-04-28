Zeybekci: Bazı Dostlarımız Tereddüt Geçiriyor

Nestle ve Novartis'in Türkiye İmaj Kampanyası'ndan çekileceğine yönelik haberler gelirken, konu hakkında açıklama yapan Ekonomi Bakanı Zeybekci, ki şirketin kampanyadan vazgeçmediğini, sadece beklemeye geçtiklerini söyledi.

Zeybekci: Bazı Dostlarımız Tereddüt Geçiriyor

Nestle ve Novartis'in Türkiye İmaj Kampanyası'ndan çekileceğine yönelik haberler gelirken, konu hakkında açıklama yapan Ekonomi Bakanı Zeybekci, ki şirketin kampanyadan vazgeçmediğini, sadece beklemeye geçtiklerini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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