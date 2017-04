Zeybekci Aa Editör Masası'na Konuk Oldu: (4)

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Der Spiegel dergisi ve Bild gazetesindeki yazılarla Türk bakanlara karşı takınılan tutuma ilişkin, "Bu saygısızlığı yapanlarla, bu dergiyle, o gazeteyle, oradaki diplomatik skandala imza atan belediye başkanıyla, polis yetkilisiyle, gümrük kapısındaki görevlisine kadar sürecin birebir sonuna kadar takipçisiyiz, cehennemin dibine kadar gitse bile hukuki ve diplomatik kanalları kullanarak takip edeceğiz." dedi.



Zeybekci, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.



15 Temmuz'daki işgal girişiminin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin Türkiye'den koparılma operasyonu olduğunu söyleyen Zeybekci, o günden sonra "korkunç" bir algı operasyonu yapıldığının altını çizdi. Atılan her adımda, "Kim ne kaybeder, kim ne kazanır?" diye düşünülmesi gerektiğini dile getiren Zeybekci, Hollanda, Almanya ve diğer ülkelerle yaşanan sıkıntıları hatırlattı. Zeybekci, "Eğer biz bunu ülkeler ve devletler meselesi haline getirir de ona göre adım atarsak, evet her iki ülke de zarar görür, peki kim sevinir, ona bakmak lazım. Bakıyorum terör örgütleri sevinecek, bölücü terör örgütü zil takıp oynayacak, FETÖ de zevkten dört köşe olacak." diye konuştu.



Almanya'da yayın yapan Der Spiegel dergisinin, 23 Temmuz 2016 sayısına dikkati çeken Zeybekci, "Darbeden 1 hafta sonraki sayıda... (Kapağı göstererek) Değerli mübarek Türk bayrağı, tel örgüler ve şurada 'Bir zamanlar demokrasiydi' yazıyor. Hala şehitlerin kanları yerde, Külliyenin etrafında bizim polisin, emniyetin özel araştırma ekipleri parçalanan insanları arıyor, bu ülkenin Cumhurbaşkanını katletmek isteyenler Marmaris'in ovalarında ve dağlarında, hastanelerde gazilere müdahaleler devam ediyor ve bu adam bunu yazıyor. Bu başlığın diğer versiyonunu da söyleyeyim, bu işgal girişimi başarılı olsaydı, inanın bana oradaki tel örgüler kaldırılacaktı ve 'Demokrasi kazandı' yazacaklardı." ifadelerini kullandı.



"Oyuna gelmeyeceğiz"



Avrupa'daki standart insanların Türkiye'deki darbe girişimi, Suriye'deki savaş, 8 milyon mülteci gibi olaylarla ilgilenmemesine karşın Türkiye'ye yönelik algı operasyonunu gördüğünü vurgulayan Zeybekci, Avusturya havalimanındaki yazılardan Hollanda ve Almanya'da bakanlara yönelik tavırlara kadar gelişmelere dikkati çekti. Bild gazetesinin kendisi hakkında "Erdoğan'ın tasmalı sadık köpeği" şeklindeki haberini de hatırlatan Zeybekci, şöyle devam etti:



"Türkiye'ye en düşman ülke neresi olabilir, diyelim ki Ermenistan olsun. Ermenistan'ın en ücra yerindeki en ırkçı köşesindeki en küfürbaz gazetede bile çıkmayacak bir şey. Bu Almanya'da çıkıyor, neden çünkü böyle başlattığınız zaman artık Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanına küfretmek normal hale geliyor. Bu tuzağa, oyuna gelmeyeceğiz. Bu saygısızlığı yapanlarla, bu dergiyle, o gazeteyle, oradaki diplomatik skandala imza atan belediye başkanıyla, polis yetkilisiyle, gümrük kapısındaki görevlisine kadar sürecin birebir sonuna kadar takipçisiyiz. Cehennemin dibine kadar gitse bile hukuki ve diplomatik kanalları kullanarak takip edeceğiz."



"Firmalarla görüşmeye başladık"



Zeybekci, Türkiye'nin 2016'da her şeye rağmen muhteşem bir performans gösterdiğini vurguladı. Yabancı yatırımlarla ilgili de önemli bir performans gösterildiğine değinen Zeybekci, "Hedefimiz 25 miyar dolar, şu ana kadar yıllık 21 milyar dolara ulaştık. Geçtiğimiz yıl düşünün İstanbul, Ankara, İzmir bombalanıyor, Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri ateş çemberi haline gelmiş, Suriye krizi, Irak'taki sıkıntılar, Rusya ile yaşadığımız sıkıntılar derken bütün bunların olduğu yılda 13 milyar dolar. Türkiye'nin 2002'ye kadar tarihi boyunca toplamda aldığı doğrudan yabancı sermaye bu kadar." diye konuştu.



Proje bazlı yatırım teşvik sistemini, yurt dışındaki firmalarla görüşmeye başladıklarını ve bunun sonuçlarının en kısa sürede görüleceğini anlatan Zeybekci, 16 Nisan halk oylamasının ardından çok yoğun bir yurt dışı gündemleri olduğunu söyledi.



"Türkiye bizi bile mahcup etti"



Zeybekci, Türkiye'nin büyüme rakamlarına ilişkin de "Herkes 'Türkiye son çeyrekte yüzde 1 büyüme sağlarsa başarılı olur' derken biz bunun yüzde 3'e yakın olacağını söylemiştik. Türkiye bizi bile mahcup etti, yüzde 3,5 seviyesinde büyüdü, yıllık ortalamamız da yüzde 2,9 oldu. AB geneli, Avro Bölgesi toplamından çok daha yüksek bir ortalamayı tutturduk. OECD ülkeleri içinde ilk üçlerdeyiz. G-20'de de Çin, Hindistan ve Endonezya'nın ardından 4. sıradayız. 2016'da yaşadıklarımıza bakacak olursak, geldiğimiz nokta tam anlamıyla bir Türk mucizesidir." değerlendirmesinde bulundu.



İhracatın 2015-2016 döneminde büyümeye verdiği katkının negatif olduğunu anımsatan Zeybekci, "2016'nın ilk 3 çeyreğinde, ihracatın büyümeye verdiği katkı eksi yüzde 1,7 yani büyümeyi aşağı çektik. Son çeyrekte bu 0,20'ler seviyesine geldi hala negatifteyiz ama başlattığımız 2016'daki ihracat destek ve teşvikleriyle demek ki 2017 ihracat seferberliği yılı olacak." dedi.



"Eximbank dünyada 2. sırada"



Zeybekci, nisanda da beklentilerin son derece olumlu olduğunu ve bunun yıl içinde devam edeceğini belirterek, "2017 ilk çeyreğinde ihracat büyüyecek, uzun yıllardan sonra ilk defa pozitif anlamda çok net artı katkı verecek. Bizim asıl istediğimiz zaten ihracatın büyümeye katkısı, bu çok milli bir katkı. İhracata dayalı büyüme 65. Hükümet olarak bizim en önemli önceliklerimizden bir tanesi." diye konuştu.



Eximbank'ın şu anda dünyada 2. sırada olduğuna dikkati çeken Zeybekci, şunları kaydetti:



"Toplam ihracatımızın ne kadarını Eximbank ile kredilendirebiliyoruz? Kore yüzde 26'nın üzerinde, biz de yüzde 25'ler seviyesindeyiz. 2017'de biz Kore'yi geçeceğiz inşallah. 2017 başında, Eximbank'ın sermayesini 3,7 milyar liradan 10 milyar liraya çıkardık. Eximbank'ın farklı enstrümanlarını devreye soktuk... Eximbank'ın kullandığı kaynaklar biraz daha pahalı. O arada bir fark oluşuyor, onu da Hazine olarak biz karşılıyoruz. 2017 itibarıyla toplam 39,8 milyar dolar nakdi kredi, 3 milyar dolar civarında da uzun vadeli kredilerle ihracatçıya çok önemli destekler verdiğini göreceğiz. Hazi·ne olarak da Eximbank'ı, ihracatçılarımızın bütün ihracatlarını sigorta etmeleri konusunda teşvik ediyoruz."



