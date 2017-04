Zeybekci Aa Editör Masası'na Konuk Oldu: (3)

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, gelecek hafta, Rusya'nın tarım ürünlerine uyguladığı kısıtlamanın da ele alınacağı bir görüşme olacağını belirterek, "Takvim nerede ve kimin için uygunsa, nerede olursa olsun, benim için önemli değil, bu anlamda görüşeceğiz. Yasaklarla hiçbir ülke kazanmaz, her iki ülke de kaybeder. Biri az kaybeder, biri çok kaybeder. Yasakların olmadığı bir ortamda her iki ülke kazanır." dedi.



Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Zeybekci, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Zeybekci, geçen yılın yazından itibaren Türkiye ile Rusya arasında başlayan pozitif gelişmelerden sonra Kasım 2015 öncesine dönülmesiyle ilgili yoğun irade beyanının olduğunu belirterek, görüşmelerde yasakların kaldırılmasının istendiğini ancak istenilen sonucun alınamadığını kaydetti.



Nihat Zeybekci, 750 milyon dolar civarındaki yaş sebze ve meyve ihracatının, 450-500 milyon dolarlık bölümünde yasaklamanın devam ettiğini ifade ederek, Rusya'dan Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında 1,8 milyar dolarlık da tarım ürünü ithalatı yapıldığını bildirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya'ya gittiklerinde, Türkiye'deki ihracatçıların yoğun baskısının olduğunu anlattıklarını belirten Zeybekci, "Onların (ihracatçılar) bana söyledikleri şudur, 'Biz, Rusya'ya mal satamazsak, siz nasıl olur da Rusya'ya bizim onlara sattığımızın üç katı ithalat izni verirsiniz, biz almayacağız kardeşim. Dahilde İşleme İzin Belgelerine Rusya'yı yazmanızı istemiyoruz. Başka ülkelerden alacağız ürünleri.' Ben de uyarımı orada yaptım." diye konuştu.



Zeybekci, Rusya'dan ithal edilen 1,8 milyar dolarlık tarım ürünü ithalatının bir anda çok düşük hale gelebileceğini, 1,5 milyar dolarlık kısmın kaybedilebileceğini anlattı.



Gelecek hafta, Rusya tarafı ile bir görüşme olacağını belirten Zeybekci, "Takvim nerede ve kimin için uygunsa, nerede olursa olsun, benim için önemli değil, bu anlamda görüşeceğiz. Yasaklarla hiçbir ülke kazanmaz, her iki ülke de kaybeder. Biri az kaybeder, biri çok kaybeder. Yasakların olmadığı bir ortamda her iki ülke kazanır." dedi.



"Kırmızı plakayı yerli üretilmiş araçlara takacağız"



Zeybekci, makam aracından memnun olup olmadığının sorulması üzerine, arabayla çok sık seyahat ettiği için süratli olan, karda kışta farklı özelliklere sahip araç kullanması gerektiğini belirterek, tercih alanının geniş olmadığını söyledi.



Türkiye'de üretim yapan bir markanın gelişmiş bir arabasını kullanmanın kendisine daha cazip geldiğini ifade eden Zeybekci, Japon firmasının gelişmiş bir markasını kullandığını ancak önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye'de üretilmiş arabaları, en azından şehir içinde kullanmaya başlayacağını belirtti.



Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türkiye'de Türk işçi ve mühendisi tarafından Türk fabrikalarında üretilen 4-5 araba olduğunu, bu konudaki görüşünü ilettiği şirketlerin birer tane kullanılmak üzere sponsor olacaklarını belirterek, "Göreceksiniz kırmızı plakayı, yerli üretilmiş olan araçlara takacağız. Yerli otomobil değil tabii ki. İnşallah Türkiye'nin bir gün otomobili de olur. Şu anda Türkiye'de üretilen tüm araçlar benim için yerlidir." değerlendirmesinde bulundu.



(Sürecek)