Zeybekci Aa Editör Masası'na Konuk Oldu: (1)

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasının piyasalara etkisine ilişkin, "Bu hafta yoğun şekilde pozitif yönde etkilenmeleri hep beraber yaşayacağız." dedi.



Zeybekci, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.



Halk oylaması kampanyasını değerlendiren Zeybekci, seçim bölgesi ve çevresinde problemsiz bir çalışma yürüttüklerini söyledi.



Son 2 haftadır milletin rahatladığını, akılların berraklaştığını, kararların netleştiğini, kararsızların hemen hemen sıfır seviyesine geldiğini ifade eden Zeybekci, "16 Nisan kampanyasının bittiğini düşünüyorum." dedi.



16 Nisan beklentisinin piyasalar tarafından satın alınıp, alınmadığı sorusuna karşılık Zeybekci, şunları kaydetti:



"16 Nisan'ın piyasalara net bir yansıması oldu mu, henüz değil. Geçtiğimiz haftayla ilgili dedim ki piyasalar bunu artık önümüzdeki haftadan itibaren pozitif anlamda satın almaya başlarlar. 7 Haziran seçimlerinde bunu birebir yaşamıştım. 7 Haziran seçimlerinde 20 Mayıs'tan itibaren negatife doğru dönmeye başlamıştı. Bu hafta içinde de pazartesi itibarıyla görmeye başladık. Bu gerçi geçen hafta itibarıyla başlamıştı. Borsa İstanbul'a ya da Türk kıymetlerine, hazine kağıtlarına, iç borçlanmaya, Türk şirketlerinin borçlanmalarına, borçlanma senetlerine, poliçelerine olan yabancı talep geçen hafta yoğun şekilde başladı. Kura da bunun geçen hafta yansımasını beklemiştim ama pazartesiden itibaren Türk lirasının yabancı paralar karşısında değer kazanmaya başlayacağı, pozitif yönde etkileneceği yönünde bir beklentimiz vardı. O da dün itibarıyla Borsa İstanbul'da yoğun şekilde pozitif yönde yaşanmaya başladı. Daha yeni başladı, bu hafta boyunca ve ondan sonra sürecektir."



Türkiye'deki özel sektör yatırımlarının son 2 yılda artış olarak hemen hemen sıfır çektiğini belirten Zeybekci, tüketim ve yatırımda öteleme olduğunu, yabancı yatırımlarda bekleme dönemi yaşandığını söyledi.



Her şeye rağmen Türkiye'nin geçen yıl 13 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım aldığını vurgulayan Zeybekci, "Bu sene doğrudan yabancı yatırımlarda, Türk kıymetlerine olan talebin yukarı doğru gitmesinde, dolayısıyla faizin aşağı inmesinde, yatırımların artmasında çok pozitif bir döneme gireceğimizi, 16 Nisan'dan sonra çok daha kalıcı şekilde göreceğiz. Bu hafta yoğun şekilde pozitif yönde etkilenmeleri hep beraber yaşayacağız." diye konuştu.



(sürecek)