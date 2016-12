Zeybekci: '2017, 2023 Hedeflerine Doğru Yeniden Yol Aldığımız Bir Başlangıç Olacak'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2017'nin yeniden ihracat seferberliğinin başladığı bir yıl olacağını belirterek, "Bunun görüntülerini, bunun ilk belirtilerini almaya başladık. Ekimdeki yüzde 3 civarındaki artış, kasımdaki yüzde 7-8 civarındaki artış, inşallah aralık ayında da yüzde 10'a yakın ihracatımızdaki artışla beraber, 2017 yılı, 2023 hedeflerine doğru yeniden yol aldığımız bir başlangıç olur." dedi.



Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) 30. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Kendi içine kapalı, ürkek, dünya ile rekabeti hayal bile edemeyen Anadolu insanını, Türkiye'nin geri itilmiş sanayici, tüccar ve esnafını; dünya ile rekabet edebileceğine inandırarak bu yolda onlara ufuk açsın diye merhum Özal tarafından kurulan DEİK, 2015 yılında sayın cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bugünkü dinamik yapısına kavuştu. Bu kanuni düzenlemenin amacı hükümetin dış ticaret politikaları ve hedefleriyle özel sektörün gücünü bir araya getirmekti." dedi.



Türkiye'nin dış ticaret hedeflerinin belirlenmesi ve bu amaç doğrultusunda eyleme geçilmesinde en etkin yol olan devlet-özel sektör birlikteliğinin yeni DEİK yapısıyla gerçekleştirildiğini aktaran Zeybekci, Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının (STK) kuruculuğunu yaptıkları DEİK ile Ekonomi Bakanlığı arasındaki iş birliğinin olumlu sonuçlarını almaktan son derece memnun olduklarını kaydetti.



Zeybekci, bu düzenlemeyle ortaya çıkan yeni dinamizmin sonuçlarını 2016 yılında görmeye başladıklarını belirterek, "İnanıyorum ki 2017'de çok daha fazlasıyla görmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Türk özel sektörüne inandıklarını vurgulayan Zeybekci, çünkü Türk iş dünyasının gücüne, öz güvenine ve girişimciliğine sonuna kadar güvendiklerinin altını çizdi.



Zeybekci, kriz zamanlarının zor zamanlar olduğunu, fakat Türk iş adamının kuru kavaktan kaval yapan bir karaktere sahip olduğunu, kendileri için imkansızın biraz zaman aldığını, zor olanın derhal yerine getirildiğini belirterek, "Durmak yok, yola devam." şeklinde konuştu.



"2023 rotamızı bir kez daha gözden geçireceğiz"



Ekonomi Bakanı Zeybekci, bugün gerçekleştirilen genel kurul ile geride bırakılan yılın muhasebesini yapmanın yanı sıra, 2017 hedefleri için de son kontrolleri yapacaklarını söyledi.



Kendileri için 2017 yılının son derece önemli olduğunu vurgulayan Zeybekci, 2016'da her şeye, etraftaki ateş çemberine rağmen, dünyada ekonomik krizin hala devam ettiği bir ortamda Türkiye'nin inanılmaz bir başarı sağladığının altını çizdi.



Zeybekci, 2017 yılının Türkiye'ye güzellikler getireceğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Başarıları tekrar yakaladığımız bir yıl olacak. 2017, yeniden ihracat seferberliğinin başladığı bir yıl olacak. Bunun görüntülerini, bunun ilk belirtilerini almaya başladık. Ekimdeki yüzde 3 civarındaki artış, kasımdaki yüzde 7-8 civarındaki artış, inşallah aralık ayında da yüzde 10'a yakın ihracatımızdaki artışla beraber, 2017 yılı, 2023 hedeflerine doğru yeniden yol aldığımız bir başlangıç olur. 2023 rotamızı bir kez daha gözden geçireceğiz hep beraber. Eskilerin dediği gibi 'Varacağı liman belli olmayan gemiye hiçbir rüzgar yol gösteremez'. Bizim gemimiz sağlam, yolumuz belli. Pek çok badireyi başarıyla atlatmış deneyimli bir ekibe ve vizyonuyla bizlere her daim yol gösteren, en fırtınalı denizlerde bile dirayetle gemisini sakin limanlara ulaştıran sayın cumhurbaşkanımız gibi bir kaptana sahibiz. 2023-2051-2071 hedeflerimize giden yolda hiçbir güç bizi yolumuzdan alı koymayacaktır."



"Bazı tedbirleri gözden geçirmek istiyoruz"



Nihat Zeybekci, dünya ekonomisinin küresel krizin etkilerini üzerinden atamadığını, gelecek dönemde de atacağı yönünde pek bir belirti olmadığını söyledi.



Darbe girişiminden sonra bunu dünyaya anlatmak için yurt dışına gittiklerinde, bu ülkelere, Türkiye'nin yaşadıklarını kendileri yaşasaydı yıllarca ekonomilerini doğrultamayacaklarını söylediğini aktaran Zeybekci, o hengameden hemen sonra alınan tedbirler sayesinde Türkiye ekonomisinin dimdik ayaklarının üzerinde durduğunu kaydetti.



Zeybekci, 2017'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, çok önemli adımları attıkları bir yılın olacağını belirterek, 2016 yılında atılan adımlardan bahsetti.



Bunun yanında 2017'nin çok farklı öneme sahip bir yıl olacağını, bazı tedbirleri gözden geçirmek istediklerini anlatan Zeybekci, geçen hafta içerisinde yurt dışı ziyaretine giderken kendisini Avrupa Birliği (AB) Ticaret Komiserinin aradığını ve "Sana bir müjdem var; 2,5 yıldan beri kovaladığımız Gümrük Birliğinin güncellemesinde Bakanlar Kurulu kararı oy birliği ile çıktı." dediğini dile getirdi.



Zeybekci, 2016'da tüm dünyadaki ihracat baş aşağı inerken, Türkiye olarak 2016'da 2015 yılını tutturacaklarına işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Yani aşağı doğru gidişimiz olmayacak, sabit kalacağız. 2017 yılında inşallah ihracatımızı daha da yükselteceğiz. İran'la, saygıdeğer cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerçekleştirdiğimiz Tercihli Ticaret Anlaşmasıyla, 2016 yılında ihracatımız yüzde 39,5 arttı. İlk defa İran'la ticaretimizde artı dengeye gittik. Yine sayın cumhurbaşkanımızın talimatıyla Rusya ile yürütülen Serbest Ticaret Anlaşması (STA) görüşmelerimizde, inşallah 2017 yılında hizmetler ve yatırımlar alanında da sonuç alacağız.



Bosna ve Sırbistan ile bugün hizmetler, kamu alımları da dahil olmak üzere STA'mızı genişletiyoruz. İnşallah baharda Cumhurbaşkanımızın Sırbistan, Bosna-Hersek ve Türkiye üçlü zirvesi sırasında da imzalamayı hedefliyoruz."



"Eximbank yeniden yapılandırıldı"



Zeybekci, Eximbank'ın yeniden yapılandırıldığını anımsatarak, bugün 45 milyar dolar civarında olan yıllık toplam kredinin en kısa zamanda 100 milyar doların üzerine çıkacağını söyledi.



Eximbank'ın yurt dışında mal satılan her yerde kredi vereceğini belirten Zeybekci, bu krediyi Alman ve İngiliz Eximbank hangi faiz oranında veriyorsa, Türk Eximbank'ın o oranda vereceğini kaydetti.



Zeybekci, eğer bir müteahhit yurt dışından ihale alırsa, aldıkları ihale için Türkiye'den malzeme temin ettiklerinde, bu malzeme için TL bazında sıfır faizle kredi imkanına sahip olabileceğini dile getirdi.



Zeybekci, "DEİK, özel sektörümüzü yurt dışında güçlü bir şekilde temsil ederek Türk ekonomisinin stratejik aktörlerinden biri olmayı sürdürecektir." dedi.