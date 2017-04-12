Zeybekci: '16 Nisan, CHP Için de Iyi Olacak'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, CHP'nin yüzde 23'e, yüzde 25'e mahkum olan, onunla kendini avutan bir parti olmayacağını, CHP'lilerin de Türkiye'nin geleceğine 'evet' diyeceğini söyledi.



Zeybekci, Acıpayam ilçesinde düzenlenen Garaj Meydanı'ndaki Halkla Buluşma toplantısında yaptığı konuşmada, bu millete, bu devlete hizmetkar olmak gibi bir şerefe nail oldukları için Allah'a hamd ettiklerini, bunun Allah'ın bir lütfü olduğunu belirtti.



Bu millete birileri gibi asla 'göbeğini kaşıyan adam', 'bidon kafalı', 'dağdaki çoban' demediklerini dile getiren Zeybekci, "Biz birileri gibi 'eğer bu millet 'evet' derse onları denize dökeriz' diyen edepsizlerden asla olmadık. Böyle bir şey aklımızdan geçmez. Çünkü bu milletin takdiri, kararı ne olursa olsun bizim için o öpülüp başa konması gereken bir karar olur. Milletin kararından başka bir karar asla ve asla tanımayız. Milletin kararı bizim için Allah'ın emrinden sonra en kutsal karardır. Allah'ın izniyle milletin kararı da 16 Nisan'da bağımsız Türkiye olacaktır. Ekonomik bağımsız Türkiye'ye." dedi.



16 Nisan'ın siyasete de iyi geleceğini vurgulayan Zeybekci, şöyle devam etti:



"Türkiye'de siyaset artık 'yüzde 23 aldım ben başarılıyım' diyenlerin o dar at gözlüğü bakışından kurtulacak. 16 Nisan, CHP için de iyi olacak. CHP için de artık iktidar ümidi olan bir muhalefet anlayışı olacak. 16 Nisan'da CHP'yi bu ülkenin iktidar ümidi olan, milletin gönlüne girerek iktidar olabileceğine inanan bir muhalefet partisi haline siz getireceksiniz. Benim AK Partili kardeşlerim, benim CHP'li kardeşlerim, benim MHP'li kardeşlerim bilin ki bu ülkenin geleceği için hep beraber 'evet' diyecek. Siz 'evet' dediğiniz zaman Türkiye'de siyaset de milli hale gelecek."



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye milleti adına şükranlarını sunduğunu vurgulayan Zeybekci, "Sayın Devlet Bahçeli deki ki mevzubahis vatansa, mevzubahis Türkiye'nin bütün bu asalaklardan kurtulması ise mevzubahis bir daha 15 Temmuz ihaneti yaşanmaması içinse gerisi teferruattır. 'Ben varım ve evet' dedi. Devlet adamı olmak böyle bir şey işte. Milli bir siyaset yapmak böyle bir şey işte." şeklinde konuştu.



Kalan üç gün boyunca çalışmaya devam devam etmelerini isteyen Zeybekci, meselenin parti meselesi olmadığını memleket meselesi olduğunu kaydetti.



Daha sonra Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesi'nde düzenlenen halkla buluşma toplantısına katılan Zeybekci, Yatağan'ın Torosların önemli bir beldesi olduğunu, haçlılara karşı büyük mücadele verdiğini ve gösterdiği kahramanlıkları ile ön plana çıktığını ifade etti.



Türk milletinin hiçbir zaman aman demediğini ve diz çökmediğini dile getiren Zeybekci, "15 Temmuz'da da milletimiz büyük kahramanlık gösterdi ve bir destan yazdı. 15 Temmuz'da kimi camiden koştu, kimi kahveden okeyin başından koştu, kimi evinden koşarak tişörtüyle, eşofmanıyla elindeki tek silah olan bayrakla koştu. Biliyorum bazı kardeşlerim de belki başka yerlerden çıkarak koştu, ne bileyim arkadaşlarıyla zevk alemindeydi ama 'vatan elden gidiyor' dendiğinde koşarak bu ülkeyi kurtarmak üzere meydanları doldurdu. ve hakikaten destan yazıldı o gece." dedi.



"Dedesi 'Türkiye'nin resmi dini Hıristiyanlık olsun' diyen adam"



"Evet diyenleri İzmir'den denize dökeceğiz" diyen CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un dedesinin Mahmut Esat Bozkurt olduğunu anımsatan Zeybekci, şöyle devam etti:



"Bu millet 'evet' derse denize dökeriz diyenlerin zihniyeti de soyu da sopu da belli. Derler ya 'Kenarına bak bezini al' diye, dedesine bak kendisine bak. Dedesi TBMM'ye resmi olarak kanun teklifi veren adam. 'Türkiye'nin resmi dini Hıristiyanlık olsun' diyen adam. Ne beklersin bu adamdan. Bana benzeyecek, sana benzeyecek, ona benzeyecek değil ya dedesine benzeyecek tabii. Onun için hiç öyle nefesinizi falan çürütmeyin. Hiç öyle başla bir şeyler demeyelim. Meşhur etmeye de gerek yok. Bu millet, bu aziz millet öyle bir millettir ki elindeki terazi hassas kuyumcuların terazilerinden bile bin kat hassas davranır. Bu millet ne derse başımızın üzerinde yeri vardır. Hep bugüne kadar öyle oldu."



Bakan Zeybekci, daha sonra Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.