Zeybek Oynayarak Evlenme Teklif Etti

Demirci ilçesinde Namık Kemal Erdem, ana caddede yolu trafiğe kapatıp zeybek oynayarak, Hatice Aybilek'e evlenme teklifi yaptı.



Sevdiği genç kıza evlenme teklifi yapmak için içenin Çereşe meydanında sürpriz hazırlayan Namık Kemal Erdem, Hatice Aybilek'i arkadaşları tarafından konfeti ve maytaplarla karşıladı.



Meydandaki bir binanın 5'inci katından sepet sarkıtılarak sevgilisine gül ve yüzük takdim eden Namık Kemal Erdem, evlenme teklifi öncesinde caddede vatandaşların alkışları eşliğinde harmandalı zeybeği oynadı.



Sürpriz evlenme teklifi karşısında mutluluğunu gizleyemeyen Hatice Aybilek, Namık Kemal Erdem'in evlenme teklifini kabul etti.



Aybilek, sürpriz bir evlenme teklifinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.