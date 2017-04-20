Zeybek Oynayan Robot Yaptılar

İstanbul Zeytinburnu'nda Bilgi Evleri'nde üretilen robot şınav, mekik çekiyor, takla atıyor, futbol oynuyor. Türkçe konuşup, dans eden robot oynadığı zeybek ile görenleri şaşırtıyor.



Zeytinburnu Bilgi Evleri tarafından geliştirilen proje ile çocukların becerilerini hayal dünyalarıyla birleştiren robot yapım atölyesini kuruldu.



İlk olarak Veliefendi Bilgi Evi'nde hayata geçirilen robot yapım atölyesinde 5 aşamalı kurs halinde 32 haftalık eğitimden geçen çocuklar, kurs sonunda hayal ettikleri robotu tasarlama fırsatını buldu.



Ürettikleri Türkçe konuşan robotla İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Kulübü tarafından düzenlenen 11. İTÜ Robot Olimpiyatları'na (ITURO 2017) katılan genç mühendis adayları, 64 yarışmacı arasından 14. olmayı başardı.