Zeugma" Kitaplarla Çocuklara Anlatılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür etkinlikleri kapsamında çocukları arkeolojiyle tanıştırmak, Zeugma için "Zeugma Çocuk" kitabı hazırlandı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hazırlanan kitapla çocuklarda Gaziantep kültürünü, mozaikleri, Zeugma Mozaik Müzesi'ni anlatmak, müze kültürünü aşılamak, yaşadıkları toprakların farkında olarak büyümelerini sağlamak, kenti sevdirerek kentlilik bilinci oluşturulması amaçlanıyor.



"Zeugma'nın Kayıp Gözbebeği" isimli çocuk kitabının yazarı Elif Ayla, Karacaoğlan İlkokulu'nda 9-10 yaş grubundan 250 öğrenciyle söyleşi ve imza etkinliğinde bir araya geldi.



Çocuklara şehrin zenginliklerini anlatarak farkındalık yaratmaya, bunu yaparken de doğaya hayvanların gözüyle bakmaya çalıştığını vurgulayan Ayla, hikayede kendilerini köstebeklerin yerine koyarak bakmalarını ve böylece doğayı ve kültürel zenginlikleri korumanın ne kadar gerekli olduğunu anlayacaklarını belirtti.



Kitabını imzalayan ve ikinci bir kitap hazırlığının da olduğunu belirten Ayla, öğrencilere az çizgi film izlemeleri ve çok kitap okumaları yönünde öğüt vererek, "Sizler bizlerden daha güzel işlere imza atacaksınız. Kendinize güvenin." dedi.