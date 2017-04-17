Zerrin Tekindor, Oğlu İçin Sevgilisi Haluk Bilginer'i Karşısına Aldı

Zerrin Tekindor ve Çetin Tekindor'un oğulları Hira'nın yönettiği 'Arzu Tramvayı' oyunu için Haluk Bilginer ikinci bir yönetmen istedi. Zerin Tekindor, sevgilisi Haluk Bilginer'in oğluna güvenmemediğini görünce ikilinin arası açıldı.

OĞLU İÇİN SEVGİLİSİNDEN VAZGEÇECEK Mİ?

Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programının özel haberine göre, Zerrin Tekindor ve Haluk Bilginer'in oynadığı 'Arzu Tramvayı' oyununu Tekindor'un oğlu Hira yönetti. Ancak Bilginer, oyunun hemen oynanmamasını ikinci bir yönetmenin de görmesini istedi. Bunun üzerine Zerrin Tekindor, sevgilisinin oğluna güvenmediğini görünce ikilinin arası açıldı.