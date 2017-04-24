Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı"Nın Yazarı Yaşamını Yitirdi

NEW "Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı" kitabının yazarı Robert M. Pirsig, 88 yaşında hayata veda etti.



Kitabın yayınevi William Morrow tarafından yapılan açıklamada, yazarın, Maine eyaleti South Benwick kentindeki evinde yaşamını yitirdiğini duyuruldu.



Yaşı 88 olan Pirsig'in sağlık durumu son zamanlarda kötüleşmişti.



Pirsig'i ünlendiren "Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı" adlı kitap, 1974'te basılmıştı ve çok satılan klasikler arasına girmişti. Pirsig'in, oğlu Chris'le yaptığı motoriklet yolculuğu üzerine kurulu kitap, eleştirmenler tarafından anlatı ve felsefeyi başarılı bir şekilde harmanlayan emsalsiz bir tür olarak görülüyor.