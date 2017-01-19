Zemin Stabilizasyonu Konulu Toplantı Düzenlendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı "Zemin Stabilizasyonu" konulu toplantı düzenledi.



Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda düzenlenen ve KISAD Firma Yetkilisi Süleyman Alkaya, KİMTAŞ Kireç San. Tic. Aş. Firma Yetkilisi Dr. Servan Atay, Gök Kim. İnş. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. Firma Yetkilisi ve sahada uygulama yapan Hamdi Gür'ün iştirak ettiği toplantıya, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Gürcün, Fen İşleri Dairesi Başkanı Metin Pakdil, Yol Şube Müdürü Tevfik Demirbilek, TESKİ Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Feyzi Ünal, Yatırım ve İnş. Dairesi Başkanı Bahattin Yılmaz, Plan Proje Dairesi Başkanı Recep Çalı ve teknik personeller katıldı.



Mevcut yol ağlarında ve gelecekte yapılacak yol alt yapılarında karşılaşılan zemin stabilitesi, zaaflarının kireç stabilizasyon yöntemi ile giderilmesi ve yol platformlarında alt yapı kuruluşlarınca yapılan kazılar sonrası ortaya çıkan zemin stabilizasyon zaaflarının giderilmesi konusunda fikir ve yöntem alışverişinde bulunuldu. - TEKİRDAĞ