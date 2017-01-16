Zemheri Belarus'ta finalist

Hayatları pahasına çıktıkları yolda tutundukları bir tutam umut için ölümü göze alanların hikâyesinin anlatıldığı film, İzmir'de çekildi. Zemheri'nin, 2017-2018 yılı içerisinde birçok kısa film festivalinde yer alacağını dile getiren filmin senaristi ve yönetmeni Alper Akdeniz, "Özveri ile çalıştığımız bir film oldu. Çekimlerde bizden yardımlarını esirgemeyen İnönü Anadolu Lisesi Sinema Kulübü öğrencilerine, öğretmenlerine, idarecilerine ve Konak Belediyesi Sinema Kulübü'ne çok teşekkür ediyorum. Umuda yolculuk her zaman umutla bitmiyor ne yazık ki. Mülteci bir annenin dramını beyaz perdeye aktarmaya çalıştık. Velcom Sm.Art Film Festivali'nde finalist olduğumuz için çok mutluyum. Bu başarı, bütün ekip arkadaşlarımızın özveri ile çalışmasının sonucudur" dedi.

FİLM, YÜZDE YÜZ İZMİRLİ

İnönü Anadolu Lisesi ve Konak Belediyesi Sinema Kulübü'nün desteğiyle Kasım ayında çekimi bitirilen kısa filmin yapımcılığını Hacer Özil üstlendi. İzmir'in Üçkuyular ve Güzelbahçe semtlerinde çekilen filmin senaryosunu ve yönetmenliğini Alper Akdeniz, müziklerini Berkay Şenol, Aria Hacer Özil, sahne makyajını Betül Üney, kurgusunu Elif Bayer, fotoğraflarını Serdar Kaya çekti. Filmde Hacer Özil, Ebru Bayam, Ahmet Dipçin, Gülnaz Buralı, Sabrican Koç, Hüseyin Mutlu Ekici, Emira Savcı, Esra Alanyalı ve Atilla Erben rol aldı. Akdeniz, tüm ekibin İzmirli olduğuna da vurgu yaparak, "Filmimizde yüzde yüz İzmirlinin emeği var" diye konuştu.