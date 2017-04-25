Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Zemana Bilişim Cari Açığı Milli 'Antivirüsle' Yenecek
Ara
BİST 93.803 %1,49
DOLAR 3,5716 %-0,00
EURO 3,8830 %0,01
PARİTE 1,0867 %0,00
ALTIN 146,58 %0,02
FAİZ 11,22 %0,63
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Zemana Bilişim Cari Açığı Milli 'Antivirüsle' Yenecek

Milli antivirüs yazılımlarını dünyanın 135 ülkesine satan Zemana Bilişim, Türkiye'de 100 milyon doları bulan kurumsal antivirüs pazarında ilk yerli oyuncu olmayı hedefliyor.

Zemana Bilişim Cari Açığı Milli 'Antivirüsle' Yenecek

Milli antivirüs yazılımlarını dünyanın 135 ülkesine satan Zemana Bilişim, Türkiye'de 100 milyon doları bulan kurumsal antivirüs pazarında ilk yerli oyuncu olmayı hedefliyor. Türkiye pazarı için hazırlanan ürünler şu anda test aşamasında.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye