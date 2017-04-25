Zemana Bilişim Cari Açığı Milli 'Antivirüsle' Yenecek
Milli antivirüs yazılımlarını dünyanın 135 ülkesine satan Zemana Bilişim, Türkiye'de 100 milyon doları bulan kurumsal antivirüs pazarında ilk yerli oyuncu olmayı hedefliyor.
Milli antivirüs yazılımlarını dünyanın 135 ülkesine satan Zemana Bilişim, Türkiye'de 100 milyon doları bulan kurumsal antivirüs pazarında ilk yerli oyuncu olmayı hedefliyor. Türkiye pazarı için hazırlanan ürünler şu anda test aşamasında.
Kaynak: Dunya.com
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