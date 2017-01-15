Zeljko Obradovic, "Türk Zeljko" Tezahüratlarını Duyunca Çileden Çıktı

Fenerbahçe'nin Kızılyıldız deplasmanında 75-73 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından konuşan Zeljko Obradovic, Sırp taraftarlara ateş püskürdü.

Belgrad'da oynanan karşılaşmanın ardından taraftarın kendisi ile ilgili "Türk Zeljko" tezahüratlarına tepki gösteren Zeljko Obradovic, ev sahibi taraftarlara patladı.

"TÜRK ZELJKO TEZAHÜRATLARINI HAK ETMEDİM"

Sportske.com'a konuşan Sırp coach, "Kızılyıldız hakkında kötü hiçbir şey söylemedim. Buraya geldiğimde her zaman itibarıma uygun hareket ettim. "Türk Zeljko" tezahüratlarını hak etmedim. Ben hepsinden daha büyük bir Sırpım. Belgrad'da Sırp olmak çok kolay. Gelsinler ben nerede yaptıysam o işi orada yapsınlar. Kızılyıldız'dan hiç kimse kalkıp da yapmayın demedi. Onları arkadaşım zannediyordum ama değiller" açıklamalarında bulundu.

MAÇ SONU ÖZÜR DİLEDİLER

Deneyimli teknik adam, Kızılyıldız'ın Başkanı Nebojsa Covic ile coachu Dejan Radonjic'in yaşananlardan dolayı üzgün olduklarını bildirerek, "Soyunma odasına gelen yakın arkadaşım Radonjic benden özür diledi. Ayrıca Nebojsa Ilic (Kızılyıldız Menajeri) beni arayarak, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu söyleyip, özür diledi. Onlarla hep çok iyi bir ilişkim olmuştur. Bu nedenle onların özürlerini kabul ettim. Onların zaten bana yönelik aşağılayıcı tezahüratlar ile ilgisi yoktu. Yalnız üzgünüm ki birisi bu ters durumlara tepki göstermedi" şeklinde konuştu.