Zeki Demirkubuz'un Yeraltı'sında Yalnızlık, Keder ve İsyan

8 Ocak'ta Absürt'te Sinema Sohbetleri'nin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Bu sohbette Zeki Demirkubuz'un Yeraltı filmini analiz edecek, filmin başkarakteri Muharrem'in Dostoyevski'nin Yeraltı Adamı ile Nietzsche'nin üstinsanı arasındaki konumunu tartışacak ve bir edebiyat uyarlaması olarak filmin derinliğini, başarısını ve sinemanın avantaj ve dezavantajlarını inceleyeceğiz.



Absürt Bar'ın samimi ortamında gerçekleşecek olan söyleşi için yer ayırtmak için absurtbar@gmail.com' a mail atabilirsiniz.