Zekeriye Öz'e Tutuklama Kararı Çıkartan Yunus Nadi Kolukısa'ya Ziyaret
Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) yöneticileri, Zekeriye ÖZ için tutuklama kararı çıkartan ve bir süre önce HSYK Teftiş Kurulu Başkanı olan Yunus Nadi Kolukısa’yı ziyaret etti.
Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) yöneticileri, Zekeriye ÖZ için tutuklama kararı çıkartan ve bir süre önce HSYK Teftiş Kurulu Başkanı olan Yunus Nadi Kolukısa'yı ziyaret etti.
MİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Nevzat Elmalı, İrfan Aslan, MİAD Üyesi Arif Karaca, Mehmet Mert, Saban Taçyıldız, Genç MİAD Başkanı Murat Gönültaş, Genç MİAD Yürütme Kurulu Üyesi Sinan Genç ve Araştırmacı Gazeteci Murat Çetin'in hazır bulunduğu ziyarette Kolukısa'ya MİAD faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Ziyarette konuşan Genç MİAD Başkanı Murat Gönültaş, hukuk alanında yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Kolukısa'yı tebrik ederek, "Özellikle Tahşiye kumpası hususunda yaptıklarınızı medyada okuduk. Allah sizden razı olsun. Ömrünüze ömür katsın" ifadelerini kullandı.
Bir süre önce HSYK Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa'nın ismi özellikle Ergenekon ve Balyoz gibi büyük davalara bakan savcı ve hakimlerle ilgili soruşturmayı yürütmesiyle gündeme gelmiş ve Kolukısa, Ergenekon ve Balyoz davalarının savcısı Zekeriya Öz için tutuklama kararı çıkarmıştı. - MALATYA