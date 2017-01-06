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Zekası ile Herkesi Şaşırttı!
Zekası ile Herkesi Şaşırttı!
6 Ocak 2017 Cuma 18:11
Arkadaşlarının atlayarak geçtiği çite takılan eşeğin bulduğu çözüm şaşırttı.
Arkadaşlarının atlayarak geçtiği çite takılan eşeğin bulduğu çözüm şaşırttı...
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[9137363] Milliyet.com.tr
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