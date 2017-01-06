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Zekası ile Herkesi Şaşırttı!

Zekası ile Herkesi Şaşırttı!

Arkadaşlarının atlayarak geçtiği çite takılan eşeğin bulduğu çözüm şaşırttı.


Arkadaşlarının atlayarak geçtiği çite takılan eşeğin bulduğu çözüm şaşırttı...



 

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