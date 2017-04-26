Zekai Aksakallı'dan "Darbeye Kalkışanları Öldürün" Talimatı

15 Temmuz gecesi Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin hazırlanan iddianamede, Özel Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın olay tarihinde Üstçavuş Emrah Bulluk'u arayarak "Darbeyi kalkışanları öldürün" talimatı verdiği belirtildi. Aksakallı'nın bu talimatı üzerine Binbaşı İsmail Suvay ve ekibinin darbeye kalkışıldığından emin oldukları, Suvay'ın nizamiyeye giderken yolda tankçıları gördüğü ve tankın üzerinde bulunan askerlere nizamiyeden çıkılmaması talimatı verdiği ortaya çıktı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturmalar kapsamında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede, Yurtta Sulh Konseyi tarafından karargaha sözde komutan olarak atanan eski Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in Binbaşı İsmail Suvay'a tankların dışarı çıkarılmasını emrettiği, şüphelilerden eski Kurmay Albay Faruk Yaman'ın da Suvay'dan ulaştırma bölüğünden bir tane kamyonun çıkartılıp cephaneliğe gönderilmesini ve helikopter mühimmatının yüklenilmesini istediği, Suvay'ın bu emirleri yerine getirmediği kaydedildi.



Darbeciden "tanklar çıksın, halk ezilsin" emri



Şüphelilerden eski Binbaşı Semih İlhan'ın "Tanklar çıksın, gerekirse halka ateş edilsin, halk ezilsin" şeklinde emirler verdiği belirtilen iddianamede, şüpheli Kırker'in Suvay'a her şeye itiraz ettiğini söylediği ve Suvay'ın silahı ile kimliğinin alınarak bir odaya kapatılması emrini verdiği belirtildi.



Aksakallı'dan "darbeye kalkışanları öldürün" talimatı



Bu esnada Suvay'ın Başçavuş Hüseyin Yağmur'u telefonla arayarak cephaneliği açmama ve içeriye araç almama emri verdiği kaydedilen iddianamede, Yağmur'un cephaneliğe tankların ve ZPT'lerin girdiğini, cephaneliğin kilitlerini kırarak içeriden mühimmat yüklenildiğini söylediği ifade edilerek, "Bu esnada Tümgeneral Zekai Aksakallı'nın telefonla Üstçavuş Emrah Bulluk'u aradığı ve 'darbeye kalkışanları öldürün' şeklinde konuştuğu, bunun üzerine İsmail Suvay ve ekibinin darbeye kalkışıldığından emin oldukları ve İsmail Suvay'ın nizamiyeye tekrar geri döndüğü, İsmail Suvay'ın nizamiyeye giderken yolda tankçıları gördüğü, tankın üzerinde bulunan askerlere kesinlikle nizamiyeden çıkılmaması talimatını verdiği, bu esnada şüpheliler Levent Doğan ve şüpheli Koray Korkmaz'ın da İsmail Suvay'a tankların kesinlikle çıkmayacağı hususunu söyledikleri, İsmail Suvay nizamiyeye indikten sonra nizamiyeye darbeye karşı duran rütbelilerinin koşarak toplanmaya başladıkları, burada Binbaşı İsmail Suvay'ın dost kuvvetlerle ilgili hemen tertipleme yaptığı ve tankları görecek şekilde 5'erli, 6'şarlı rütbeli gönderdiği ve tankların üzerine çıkanı vur emri verdiği, bu esnada İsmail Suvay'ın okul komutanı Sefa Alkan'ı aradığı ve Sefa Alkan'a nizamiyeyi ele geçirdiğini, 'darbecileri indirelim' dediğinde Sefa Alkan'ın kendisine 'sakin ol' dediği tespit edilmiştir" denildi. - ANKARA