Zeka ve Akıl Oyunlarına Rağbet Gittikçe Artıyor

Eskişehir'de faaliyet gösteren Zeka ve Akıl Oyunları Mağazası sahibi Ali Arı, bir ticari faaliyetten daha fazla eğitim öğretim faaliyetinin kalitesini arttırmak, çocukların zihinsel, sosyal gelişimine katkıda bulunmak, yanlış seçilen oyunların getirdiği sorunlara parmak basmak ve alternatifi göstermek amacında olduğunu belirtti.



Arı, 3. yılını geride bıraktıkları işletmelerinde, çocukların dikkat dağınıklığı ve becerileri başta olmak üzere birçok sorun üzerine akıl oyunları hizmeti verdiklerini anlattı. Zeka oyunlarının giderek yaygınlaştığını, artık birçok evde bu oyunlardan bulunduğunu ve sektörün her geçen gün daha da büyüdüğünü aktaran Arı, "Eskişehir'in ilk Zeka ve Akıl Oyunları Mağazası olarak 2015 yılının 23 Nisan'ında faaliyetimize başladık. O zamandan bu zamana yaklaşık 730 gün geride kaldı. Bu zaman zarfında yaklaşık 20 binin zeka oyununu Eskişehir'deki öğrencilerimizle buluşturduk. Biz henüz böyle bir yer açmadan önce zeka oyunları olarak bilinen satranç ve birkaç oyundu. Birçok öğrenci ve aile, zeka oyunlarından bile haberdar değildi. Bugün geldiğimiz noktada birçok aile tarafından bilinen bir yer olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu 23 Nisan'da 3. yılımıza girecek olmamız da ayrıca bir heyecan vesilesi" dedi.



Değişen kültürle birlikte çocuklarda birtakım sorunların yaşandığına değinen Arı, zeka oyunları ile bu olumsuzlukların aşılabileceğini belirtti. Arı, "Mağazamı sadece Zeka ve Akıl Oyunları üzerine açtım. Amacım bir ticari faaliyet alanından daha fazla eğitim öğretim faaliyetinin kalitesini arttırmak, çocuklarımızın zihinsel, sosyal gelişimine katkıda bulunmak, yanlış seçilen oyunların getirdiği sorunlara parmak basmak ve alternatifi göstermek içindi. Oyun denilince çocuklarda genellikle anlaşılan bilgisayar oyunları. Daha öncesinde geleneksel sokak oyunlarımız vardı ama teknolojinin hayatımıza girmesiyle ve ailelerimizin bu tehlikeyi fark etmemesi üzerine ne yazık ki sokak oyunlarının yerini bilgisayarlar aldı. Bu sorunun oluşmasında sokak yaşamının yerine geçen apartman kültürünün de büyük bir katkısı olmuştur. Değişen bu kültürle beraber çocuklarımızda ortaya çıkan yeni sorunlarla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Eve tıkılan, sokakta enerjisini atma olanağı bulamayan çocuklarımızda dikkat eksikliği, hiperaktivite gibi yeni sorunları son on yıldır konuşmaya başladık. Artık daha mutsuz, tatminsiz, odaklanamayan, tüm hayatı telefona sığdırmaya çalışan çocuklar bir olgu olarak karşımızda duruyor. Tüm bu sorunlar için aslında çözüm bizim geleneklerimizde mevcut. Ama modernleşmenin getirdiği yenilenme ihtiyacını sanırım yanlış anladık. Var olan geleneklerin yerine teknolojiyi koymak değil de gelenekle bütünleştirmek daha makbul olandı. Geleneklerimizde oyun her zaman olagelmiştir. Genellikle çocukları sokakta bir arada tutan oyundu. Yetişkinleri de akşamları bir araya getiren çoğu zaman oyundur. Kıraathane kültürünün bu kadar yoğun olduğu kaç ülke vardır ki. Zeka ve Akıl Oyunları mağazası olarak biz de işin bir ucundan tutmak istedik" dedi.



"Çocuklarımızı teknolojiye kurban etmek istemiyoruz" diyen Ali Arı, "Bizim çocukluğumuzda var olan ancak yeni nesilde eksik kalan geleneksel oyunların yerine ve geleneksel oyunların yerine yanlışlıkla koyulan teknolojik oyunların yerine zeka oyunlarını koyuyoruz. Bunu son zamanlarda Milli Eğitimin de fark ettiğini görmek bizi mutlu kılmıştır. Bunun yanında kentimizde yüzlerce ailenin bu konudaki farkındalığı bizi daha da cesaretlendirmektedir. İlaveten bizim gibi düşünen, fikirdaş olduğumuz Dikkat Akademisi gibi Türkiye'nin birçok ilindeki çözüm ortaklarımız doğru yolda olduğumuzun, aynı pencereden baktığımızın somut göstergesidir. Zeka oyunlarının yaygınlaşmasından son derece mutlu olsam da hala yeterli seviyede olmadığını söylemeliyim. Bunun için eğitimcilerimize, ailelerimize, kentimizin kanaat önderlerine büyük iş düşmektedir" şeklinde konuştu.



Mağazanın 23 Nisan gibi özel bir günde açıldığından söz eden Arı, şu şekilde konuştu;



"Mağazamızı, bu özel günde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 3 yıl önce açtık. Bu bayram, dünyadaki tek çocuk bayramıdır, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal'in çocuklara verdiği önemin göstergesidir. Bu bayram, bayramlıklarının zeka oyunu olması dileğiyle tüm çocuklarımızın 23 Nisan bayramını kutlarım." - ESKİŞEHİR