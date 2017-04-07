Zeka Geni Annelerden mi Geliyor?

Psychology Spot'un yaptığı araştırmaya göre, çocuklardaki zeka geni anneden çocuğa geçiyor.



"Koşullanmış Genler" kökenine göre farklılık gösterir. Temelde, bu genlerin kökenlerinin izlenmesine olanak tanıyan bir tür biyokimyasal etikete sahiptir. Bu etkiye sahip olan genler aynı zamanda da hücrelerin aktif olup olmadıklarını da ortaya çıkarır.



Yapılan araştırma sonucu elde edilen veri ise, bu koşullu genlerin ancak anneden kalıtsal olarak geçtiği zaman çalıştığını gösteriyor. Zeka geninin annelerden gelmesinin nedeni: Zeka genlerinin X kromozomunda olduğu kanısına varılması. Araştırmacılar, annenin genlerinin direkt beyin korteksine, babanınkilerin ise limbik sisteme gittiğini söylüyor.