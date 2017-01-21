Anayasa değişiklik paketinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesini Alman basını okuyucularına duyurdu.



Zeit: Parlamento Erdoğan'ın gücünün genişletilmesini onayladı



Türk parlamentosu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha fazla yetki veren tartışmalı reformu kabul etti. Ancak, daha önce halkın da onay vermesi gerekiyor. Gözlemciler böyle bir kararı bekliyordu. İkinci turda gerekenden dokuz fazla oyla, 339 milletvekili kabul oyu kullandı. Kabul oyu verenler arasında Erdoğan'ın partisinin yanında aşırı milliyetçi muhalefet partisi MHP milletvekilleri de vardı. Böylece mart sonu ya da nisan başında yapılacak referandum yolu açılmış oldu. Referandumda basit çoğunluk yeterli olacak.



Spiegel: Türkiye'de parlamento Erdoğan'ın anayasa reformunu onayladı



Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık sistemine geçmek istiyor. Şimdi tartışmalı anayasa reformunun önündeki parlamento engeli de kalktı. Şimdi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa reformunu gerçekleştirmesinin önünde sadece referandum kaldı. Parlamento cumartesi sabaha karşı iktidar partisinin 18 maddelik reform paketini ikinci turda da onayladı. Halk ilkbaharda yapılacak referandumda nihai kararı verecek. Tagesschau.de: Türkiye'de parlamento anayasa reformunu onayladı



Türkiye parlamentosu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gücünün genişletilmesi yönünde oy kullandı. Böylece ilkbaharda yapılacak referandum yolu açılmış oldu.



Erdoğan 2034'e kadar iktidarda?

Cumhurbaşkanının görev süresi gerçi iki dönemle sınırlandırılıyor ancak bu 2019 kasımında yapılması planlanan seçimlerle birlikte başlayacak. Dahası AKP, reform paketinin içine bir arka kapı (çıkış yolu) yerleştirdi: İkinci görev süresinde parlamento seçime gitme kararı alırsa, cumhurbaşkanı yeniden aday olabilecek. Teorik olarak, Erdoğan seçimleri kazanması halinde 2034 yılına kadar görevde kalabilir… Şu andaki anketlere göre halkın buna onay verip vermeyeceği belli değil.



Bild: Parlamento Sultan Erdoğan'a yolu açtı



Türk Cumhurbaşkanının daha çok güç hırsını artık sadece halk durdurabilir. Parlamento Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkilerinin genişletilmesi yönünde oy kullandı. Planlanan anayasa reformu, cumartesi gecesi yapılan ikinci tur görüşmelerde, gerekli olan beşte üç çoğunluktan 9 oy daha fazla alarak, 339 oyla kabul edildi. Böylece parlamento reformun halk oylamasına gitmesinin yolunu açtı. Referandum nisan ayında gerçekleşecek. - Dortmund