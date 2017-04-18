Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu sevgilisini öpücüklere boğarken kameralara yakalandı. Zehra'nın bu görüntüsüne annesi Hülya Avşar ile babası Kaya Çilingiroğlu'nun ne diyeceği merak konusu oldu.

KALABALIĞA ALDIRIŞ ETMEDEN SEVGİLİSİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Eğitimine Londra'da devam eden Zehra Çilingiroğlu, okulu tatile girince İstanbul'a gelmişti. Zehra, yeni sevgilisi ile görüntülendi. Babasının uyarısıyla medyadan uzak durmaya çalışan Çilingiroğlu, cumartesi günü Nişantaşı Nopa'daki bir gündüz partisine sevgilisi Yasin Akkanat'la katıldı. Sarmaş dolaş eğlenen ikiliden Çilingiroğlu, kalabalığa aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu.

GEÇEN HAFTADA GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi Yasin Akkanat geçen hafta da Emirgan'da bir kafede görüntülenmişti.





